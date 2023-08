Elodie, terribile malore durante il concerto: fan preoccupatissimi | Cos’è accaduto

La bellissima e bravissima Elodie Di Patrizi fa preoccupare molto i fan. Colta da un improvviso malore mentre si esibisce. Attimi di panico.

È innegabile dire che la splendida Elodie sia un’autentica pantera, capace assolutamente di mordere il palcoscenico in maniera impeccabile quando si esibisce. Il pubblico letteralmente va in visibilio per lei. Inoltre sono sempre in tantissimi ad accorrere a frotte ad ogni suo concerto, che ogni volta e ad ogni data fa immediato sold out.

Sono già diversi anni poi che la cantante romana ha fatto capolino nel mondo delle sette note, anche lei lanciata dal padre di tutti i talent.

Non vinse in quell’edizione, che vide alzare la coppa del vincitore al cielo il bravissimo Sergio Sylvestre. Tuttavia lei non passò affatto inosservata, in primis per i suoi capelli corti e rosa e per la sua voce calda, potente e graffiante.

Con il passare del tempo il suo look si è sempre più trasformato, rendendola una già citata pantera da palcoscenico. Le sue chiome sono andate via via allungandosi e lei ha incominciato a sprigionare sensualità da tutti i pori. L’abbiamo anche vista più e più volte sul prestigioso Palco del Teatro Ariston e i suoi fan incrociano le dita per lei per una sua possibile vittoria al più presto.

Elodie, i fan spaventati per lei

Anche per lei ora come ora, la pausa estiva si sta avviando via via verso la sua inesorabile fine e verso l’inizio di una nuova stagione lavorativa. Una stagione che la vedrà impegnatissima in un lungo e attesissimo tour in giro per l’Italia. Tra l’altro i biglietti sono già letteralmente andati a ruba, a testimonianza di quanto lei sia amata come artista.

Da tempo poi è sentimentalmente parlando legata al motociclista professionista Andrea Iannone, con il quale convive a Lugano, in Svizzera, al fine di tutelare al massimo la loro privacy. La cantante tuttavia è perennemente impegnata con date e live, che l’hanno occupata anche nel periodo estivo. È stato durante uno di questi suoi impegni che ha parecchio spaventato i suoi estimatori.

Malore in mezzo al mare

Ciò è accaduto durate una tappa lavorativa tenutasi a Capri, dove Elodie si è esibita a bordo di un natante, la cui clip è stata poi prontamente condivisa subitaneamente sui Social, dove è divenuta in men che non si dica virale. Cantando il successo Guaranà per l’appunto, Elodie è apparsa via via sempre più provata, fino a che si è vista costretta a mettere in pausa l’esibizione.

Al microfono la stessa ha detto, scusandosi con tutto il pubblico presente, di essere stata colta da un semplice attacco di nausea, dovuta la mal di mare. Non è infatti facile cantare con le onde, come da lei affermato poco dopo. Nulla di serio dunque. Alcuni tra il pubblico si sono anche offerti di darle aiuto tramite degli analgesici, ma lei ha gentilmente rifiutato, sentendo che iniziava a sentirsi meglio.