Bimbo Kinder, tutti lo ricordano ma nessuno sa che fine ha fatto oggi: la dura verità

In molti sicuramente lo ricorderanno come il bambino testimonial per eccellenza della Kinder Cioccolato, dal suo lancio fino alla metà degli Anni 2000. Ma chi è e che vita fa oggi?

Un snack di crema la latte cioccolato molto famoso nel nostro Paese, che è anche stato ampiamente pubblicizzato in TV nel corso degli anni e che, visto il suo sapore celestiale, ha incantato milioni di palati e non solo tra i più piccoli.

Da poco dopo il suo lancio, avvenuto nel lontano 1968, fino al 2005 il suo indiscusso testimonial è stato un bambino divenuto molto famoso.

Il suo visetto vispo e sorridente era sempre lì, su tutte quelle numerosissime confezioni che si trovavano in vendita nei supermercati e nei vari negozi, ma nessuno sapeva nulla di lui. Per tutto il tempo della sua permanenza sulle confezioni della barretta di cioccolato al latte non è mai uscito nessun articolo sul giornale e nessuna intervista e/o ospitata televisiva.

Al tempo, ovvero negli anni appena citati, inoltre non esisteva Internet e non era così potente come oggi quando arrivò, tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo, quindi, fino solo a pochissimi anni fa, non era praticamente reperibile di tutto. A differenza di oggi, dove la situazione è ben diversa, complici i numerosissimi motori di ricerca e le numerosissime enciclopedie online.

Bimbo Kinder, chi è e come è diventato oggi

Su quelle scatole vedevamo il volto in primo piano di un ragazzino giovane, con molta probabilità un infante che a stento avrebbe superato i 10 anni di età, con un luminoso e smagliante sorriso. Gli occhi erano di un verde lucenti mentre i capelli dal taglio un po’ sbarazzino tendente al biondo scuro. Indossava una camicia dagli stessi colori della carta di confezione delle barrette, che stringeva nella mano destra.

Dalle fattezze si capiva che non si trattava di un volto nostrano, bensì, con molta probabilità tedesco, che tuttavia è entrato al punto nel cuore dei consumatori da essere rimasto al suo posto, come già citato, per la bellezza di ben 37 anni. Fu sostituito nel 2005 dal viso di un altro ragazzino, per altro parecchio simile. Ma di chi si tratta, quale è il suo nome e che vita fa oggi?

Il bambino della cioccolata è Gunter Euringer

Si chiama Gunter Euringer. Oggi i ha passato i 50 anni di età e lavora da tempo come cameraman in uno studio televisivo a Monaco di Baviera. Dopo molti anni ha deciso di uscire allo scoperto scrivendo un libro intitolato Das Kind Der Shokolade, ovvero Il Ragazzo Della Cioccolata.

Insomma, di tempo ne è passato, ma in ogni caso Gunter non è mai uscito dall’immaginario collettivo, nemmeno quando è stato sostituito da un altro ragazzino ma stavolta italiano. Un ruolo, quello del Bimbo Kinder, che gli ha donato tantissima fama, ma che non lo ha portato a lavorare davanti allo schermo, bensì dietro.