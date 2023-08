Questa bimba tenerissima oggi è una conduttrice affermata: è irriconoscibile

Qui era una bambina a dir poco tenerissima. Da tempo è una conduttrice molto amata e affermata. È cambiata parecchio. Di chi si tratta?

Ormai ci abbiamo fatto l’abitudine, dal momento che, da qualche anno a questa parte, moltissimi vip, sia a stampo nazionale che internazionale, hanno preso l’abitudine di condividere sui Social scatti dal sapore vintage. Alcuni a colori, mentre altri in bianco e ero o dal raffinato color seppia.

Per lo più non sono in formato digitale, che va fortissimo oggi, ma analogico. Fanno parte del classico album di famiglia, che va fortissimo. Se i personaggi del mondo dello spettacolo fanno tale scelta, è per strappare qualche sorriso ai loro estimatori.

Per lo più si mostrano da giovanissimi, quando erano ben lontani dal successo, magari in momenti molto importanti della loro vita, come ad esempio un compleanno.

Ed è in quest’ambito che una famosissima donna, oggi lanciatissima come conduttrice televisiva, nonché come giornalista, si è mostrata. Per la verità essa possiede tutt’ora lunghi capelli biondi, sebbene oggi li porti pettinati diversamente e senza frangia. Inizialmente si è fatta conoscere dal grande pubblico non nell’Azienda dove opera da tantissimi anni, ma dalla concorrenza.

Da tenerissima bambina a volto molto amato della TV

Infatti, se lei opera ora in Rai, ha in primis lavorato in Mediaset. Se l’abbiamo notata a La Sai L’Ultima?, la prima volta che ha fatto capolino sul Piccolo Schermo, dove ci ha conquistati con la sua bellezza, la sua dolcezza e la sua raffinatezza, è stato quando, ancora giovanissima, ha varcato la famosa porta rossa.

Sì, è infatti stata una gieffina. Tuttavia la sua avventura all’interno del padre di tutti i reality, quando ancora non esisteva l’opzione di poter vederci rinchiusi i vip, non è stata molto longeva. Pian piano lei ha dimostrato di essere un’immensa professionista e da anni è super attiva nel giornalismo e nella conduzione. Ha anche di recente incoronato il suo sogno di diventare mamma. Chi è?

Si tratta di Eleonora Daniele

Stiamo parlando della splendida Eleonora Daniele, tra i volti più amati dagli italiani di ogni età. A strettissimo giro tornerà a farci compagnia la mattina su Rai Uno, con Storie Italiane con numerosissime esclusive e approfondimenti. Lei non si è fermata nemmeno durante la pandemia, in nome dell’immenso amore che prova per il suo lavoro.

Grande amica di Mara Venier, ha voluto proprio lei a tenere a battesimo la sua Carlotta, che è la luce di suoi occhi. Ha pure dato alle stampe due libri che sono stati grandissimi successi editoriali, soprattutto l’ultimo, Quando Ti Guardo Negli Occhi. Un libro decisamente molto commovente. Non c’è che dire, la Daniele è una grande professionista e una donna a dir poco straordinaria.