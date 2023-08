Romina Power, trapela l’assurdo ultimatum ad Al Bano | Ecco come sono andate davvero le cose tra loro

Romina Power e l’ultimo ultimatum che avrebbe dato all’ex marito Al Bano. Un retroscena inedito che lascia basiti i fan.

Sono stati insieme una vita e il loro matrimonio ha fatto sognare tantissime persone, non solo nel nostro Paese.

Romina e Albano sono tutt’ora artisti molto amati in tutto il mondo. Quando hanno annunciato la fine della loro unione si pensava a uno scherzo oppure a un momento di crisi all’interno della coppia.

Così non è stato e i due si sono definitivamente lasciati. Dopo essere stati distanti per tantissimo tempo, si sono ritrovati, ma solo da un punto di vista prettamente musicale e professionale. Diciamo pure che si vogliono un gran bene e che resteranno sempre uniti, per il fatto di possedere figli in comune.

Tuttavia i loro fan, soprattutto quelli della prima ora, hanno sempre sperato che l’idillio a livello sentimentale potesse riscattare tra di loro. Il chiacchiericcio a una certo punto è diventato talmente forte a riguardo che, giunto al limite della sopportazione, il cantante di Cellino San marci ha pensato bene di metterei puntini sulle i.

Romina e l’ultimatum dato ad Al Bano

Per farlo ha scelto il salotto di Verissimo, dove ha dichiarato che è innamorato di Loredana Lecciso e che Romina oggi per lui è come una sorella. Tuttavia tra le due donne della sua vita non è mai scorso buon sangue, per il gran dispiacere di Al Bano, che sogna una famiglia molto unita. Papà e nonno molto presente, sebbene sia impegnatissimo con la musica, è ancora in grano di farci sognare oggi con la sua voce potente.

Non sono poche le esibizioni canore che lo vedono accompagnato dalla sua ex. Costei di recente gli avrebbe dato un ultimatum che avrebbe lasciato basiti i più. Il retroscena è pazzesco, ma ancora una volta ha messo in luce quanto la Power non veda di buon occhio Loredana. Tuttavia a rivelarlo non è stata la cantante, ma la stessa showgirl pugliese, nel corso di varie interviste rilasciate per la Carta Stampata.

Il retroscena svelato dalla Lecciso

In poche parole, a detta della Lecciso, Romina avrebbe detto a chiare lettere all’ex marito di fare una scelta tra lei e l’altra. In pratica se la voleva a un concerto doveva non invitare l’altra e viceversa. Insomma, è per questo motivo che quando lui si esibisce con la Power non c’è traccia della sua compagna, con la quale l’amore procede a gonfie vele nonostante le voci incessanti che li vorrebbero divisi.

Tra l’altro Loredana ha anche rivelato che non ha alcuna intenzione partecipare al Grande Fratello. Inoltre non vuole assolutamente che vi partecipi la figlia Jasmine, che è sempre più lanciata nel vasto mondo musicale. Insomma niente da fare per i loro fan, che avrebbero tanto voluto vederle in azione all’interno della Casa più spiata d’Italia.