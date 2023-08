Lorella Cuccarini massacrata proprio da lei | Volano parole pesantissime: “La mangio viva”

Lorella Cuccarini, la splendida showgirl letteralmente massacrata proprio da lei. Sono volate parole decisamente pesanti.

È ancora lei, la splendida Lorella Cuccarini, la più amata dagli italiani. Donna bellissima e dotata di una fisicità spettacolare, ci ha donato pure nelle scorse settimane scatti in costume da bagno, che hanno mandato in visibilio i fan. A breve la rivedremo nuovamente impegnata ad Amici, dove rivestirà ancora il ruolo di insegnante di canto, dopo che lo scorso anno ha sfiorato la vittoria per un pelo.

La sua allieva Angelina Mango è arrivata seconda, sebbene sia stata considerata lei la vincitrice morale dell’edizione. Le date dei suoi tour invernali sold-out e le sue canzoni le possiamo sentire cantato ovunque.

Nella fase serale, che è sempre molto attesa, sia dagli allievi che dai telespettatori, Lorella ci ha fatto sognare parecchio con coreografie messe in atto con il collega e amico Emanuel Lo.

In molti si chiedono, visto che anche lui è stato riconfermato alla corte di Queen Mary, se ripeteranno l’esperienza, anche in nome dei numerosissimi consensi ottenuti. Lorella ha pure regalato interviste a cuore aperto ai protagonisti del padre di tutti i talent, disponibili sul suo aggiornatissimo canale YouTube.

Lorella Cuccarini, “La mangio viva!”, la frase che spacca i cuori

Tuttavia i suoi estimatori sognavano per lei la conduzione di un nuovo programma tutto suo. Quando si mormorava che ci sarebbe stata lei alla conduzione dell’edizione invernale di Temptation Island avevano iniziato a esultare, ma così non sarà. La Cuccarini tornerà anche al Teatro, che, insieme alla danza, è un altro suo grande amore.

Ora per lei è arrivata la doccia fredda. Si tratta di parole al vetriolo che le ha rivolto un’immensa professionista. “La mangio viva!“. Una dichiarazione che non può e che non deve lasciare indifferenti e che mette in luce un chiaro senso di antipatia e rivalità nei confronti della Cuccarini. Chi è stata la splendida donna a pronunciarla?

Heather Parisi scatenata contro la rivale di sempre

È stata la mitica collega Heather Parisi. L’artista, che da anni vive in Giappone, è stata in primavera ospite di Belve. Se durante l’intervista con Francesca Fagnani nel parlare di Lory è stata molto pacata, poi a telecamere spente si è letteralmente scatenata. “Non siamo più in onda no? Ci sono i soliti che vogliono mettere zizzania anche sulla presunta rivalità, che non c’è”.

Queste le parole della Parisi, che poco dopo ha aggiunto: “No, perché la magio viva! La mangio viva io, le mie gambe ancora vanno su”. Inoltre l’ha pure definita un bicchiere di acqua, liscia e alta. Insomma, pare proprio che non scorra buon sangue tra le due e che, soprattutto Heather, non abbia in alcun modo intenzione di abbassare la cosiddetta ascia di guerra.