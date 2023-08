Vite al limite, ricordate Christina Phillips? Oggi la sua vita è cambiata drasticamente

Vite Al Limite, vi ricordate della paziente Christina Phillips? Ecco com’è diventata oggi.

Certamente, da quando moltissimi anni fa ha fatto capolino su Real Time anche nel nostro Paese, Vite Al Limite ha potuto contare su un numero altissimo di estimatori e telespettatori. Molto famoso è anche il dott Nowzwaradan. Pur essendo un grandissimo professionista, non sempre riesce ad ottenere gli obiettivi che si è prefissato.

Del resto i pazienti che giungono alla sua clinica per farsi aiutare sovente non sono solo in condizioni gravi, ma anche catastrofiche. Hanno pure alle spalle storie fatte di immense sofferenze. Ed è a causa di esse che sono diventati succubi del cibo, nel quale hanno sfogato tutta la loro ingente frustrazione.

Tra i tantissimi protagonisti e in particolar modo della seconda stagione, vi è una donna di nome Christina Phillips.

La ragazza era giunta dal celebre medico all’età di 22 anni direttamente dal Mississipi. Pesava la bellezza di 292kg. La sua immensa forza di volontà, nonché la ragguardevole tenacia, le ha permesso di perdere ben 100 kg già durante la permanenza alla clinica di Houston.

Christina Phillips, una brava paziente del dott. Nowzaradan

Parliamo di un risultato da vero e proprio record, che merita un applauso a scena aperta. Tuttavia c’è anche da dire che di lei si siano un po’ perse le tracce. Dunque moltissimi telespettatori hanno iniziato a chiedersi come poi sia proseguita la sua vita e il suo percorso. Ha subito poi impennate in positivo o ha riacquistato di nuovo parecchi chili di troppo?

Oggi è alquanto attiva sui Social, in particolare su Instagram, ad onore del vero una delle piattaforme più usate in tutto il mondo, dove ci regala tantissimi scatti della sua quotidianità, che rappresentano una vera e propria coccola per l’anima per tuti gli estimatori sparsi nel mondo di Vite Al Limite.

Oggi magra e bellissima

Certamente lei ha perso altri chili, ma non sappiamo quanti. Porta i capelli belli lunghi ora lisci, ora tendenti al mosso, a seconda delle esigenze. Altra vittoria che le ha donato immensa felicità è quella di essere diventata mamma ben due volte. Inoltre è riuscita a ritornare ben presto in forma dopo le gravidanze.

Oggi è felice e vive una vita serena e piena di amore. Insomma, posiamo dire che il dott. Nowzaradan le è stato molto utile per ritrovare sé stessa e la retta via, oltre che un buon rapporto sano con il cibo. Ha dato vita a un nuovo capitolo della sua esistenza in compagnia dei figli e del marito. Dunque può essere presa d’esempio da tuti i partecipanti al programma.