Gf, l’amatissima e indimenticabile protagonista ha una gravissima malattia: il commento dopo l’operazione d’urgenza

GF, l’amatissima partecipante e la sua grave malattia. Il racconto dei fatti e il commento dopo la delicata operazione.

Manca davvero pochissimo al fischio d’inizio della nuova stagione del Grande Fratello. Da quest’anno lo chiameremo solo così. Difatti Pier Silvio Berlusconi, nel ruolo di Ad delle Reti Mediaset, ha voluto eliminare le aggiunte vip o nip, che non gli andavano a genio. All’interno della Casa troveremo sia concorrenti famosi che sconosciuti.

Ad ora, non sono ancora stati dati nomi definitivi, ma in Rete, soprattutto sui Social, circolano mote indiscrezioni, soprattutto riguardo a chi avrebbe rifiutato. Dagospia fa sapere che Brigitte Nielsen ha dato il suo rifiuto, così come pare anche la divina Claudia Gerini, che era fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi.

Negli scori mesi per i concorrenti ancora non celebri, sono stati messi in atto casting serrati in tutta Italia. A dare consigli in merito su Instagram, attraverso alcune Stories, è stata anche una vippona come Antonella Fiordelisi, che ha consigliato di essere sempre sé stessi, per cercare di convincere gli autori a farsi prendere.

Tuttavia si sa che non vedremo gareggiare in alcun modo influencer e star di OnlyFans, perché non graditi affatto dall’AD. Confermatissimo al timone del padre di tutti i reality il bravo e accorto Alfonso Signorini e in studio a fargli compagnia la splendida Cesara Buonamici. Mentre è quasi tutto pronto, ecco che molti fan tendono l’orecchio e lo sguardo al passato.

Grande Fratello, la storia della TV

Una grande protagonista del programma ha parlato sui Social, dove è molto attiva, di una malattia in particolare. Ha anche subito una delicata operazione, della quale ha dato notizia ai suoi estimatori. Stiamo parlando di una splendida donna, una giornalista per la precisione e speaker radiofonica di successo.

Inoltre l’abbiamo ammirata nella veste di opinionista in parecchi salotti TV, in primis di Barbara D’Urso, ma che da un po’è sparita dalle scene, soprattutto dal Piccolo Schermo. Il motivo pare essere proprio dovuto ai suoi motivi di salute, che non sono di certo da sottovalutare. Per questo motivo lei ha invitato tutti quanti i suoi fan a puntare maggiormente sulla prevenzione, oltre che amarsi e volersi bene. Di chi stiamo parlando?

Il dramma di una ex Vippona della prima stagione

Della splendida Roberta Beta. In poche parole lei aveva notato una piccola pallina dietro un orecchio che appariva e scompariva da tempo. Lei alla fine ha capito che non era un buon segno ed è corsa ad operarsi. Ora lei sta bene e il tumore è un ricordo lontano. Tantissimi i like e cuoricini palpitanti per lei posti sotto al suo post, condiviso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

Tra i tanti anche quello dell’amico Salvo Veneziano. I due tra l’altro hanno vissuto insieme l’esperienza nel padre di tutti i reality nella primissima edizione. Queste le sue parole: “Roberta, non fare scherzi che in questo periodo sono molto impegnato e non posso andare nei salottini a parlare di tè”.