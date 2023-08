Elenoire Casalegno, confessione a cuore aperto sulla figlia: ha sbagliato tutto | Nessuno se lo aspettava

La showgirl e conduttrice Elenoire Casalegno ha parlato per la prima volta di un errore fatto in gravidanza: la sua confessione.

Elenoire Casalegno è un volto noto della televisione italiana grazie anche alla tanta carriera che ha alle spalle ricca di grandi successi.

La nota showgirl e conduttrice ha però animato anche le pagine dei settimanali con la sua vita privata particolarmente movimentata.

Nel suo passato vi sono senza dubbio grandi delusioni d’amore ma anche un momento felice ossia la nascita di sua figlia Swami.

La showgirl ha di recente rivelato di aver quasi perso la bambina e forse per questo si è ritrovata a commettere anche un grave errore ma vediamo nel dettaglio cosa ha rivelato.

Elenoire Casalegno, la nascita di sua figlia: il retroscena

Nel passato della Casalegno vi è una importante storia d’amore ossia quella con DJ Ringo. I due non stanno più insieme ma dal loro amore è nata una bimba nel 1999 dal nome Swami. Durante una recente intervista a Verissimo, la Casalegno ha parlato della nascita di sua figlia sottolineando come per qualche ora ha temuto il peggio. La showgirl ha infatti raccontato di essersi vista costretta a correre in ospedale per alcun fastidi e di aver scoperto di alcuni problemi al battito della bambina.

Il medico si è visto costretto ad un intervento d’urgenza ed in 24 minuti è venuta alla luce Swami in perfetta salute. Senza dubbio sono stati per la showgirl attimi di panico anche perché la Casalegno aveva solo 24 anni. La nascita della bambina le ha poi cambiato la vita e lo ha confermato lei stessa durante una recente intervista rivelando anche di un errore in particolare.

Elenoire Casalegno, la confessione sull’arrivo di Swami: un vero errore

Il profilo Instagram del settimanale Diva e Donna ha riportato alcune dichiarazioni della showgirl sull’arrivo della sua unica figlia. In merito ha rivelato: “A vent’anni vivevo con leggerezza, poi sono diventata mamma molto presto e questa forte responsabilità mi ha portato a vivere seriamente. Mi sono presa troppo sul serio ma con il tempo ho imparato che la verità sta nel mezzo, bisogna trovare l’equilibrio”.

La nota showgirl ha quindi ammesso di aver preso troppo sul serio la vita dopo la nascita di sua figlia Swami e di averlo capito solo diversi anni dopo. Un errore a cui ha scelto poi con il tempo di porre rimedio ed adesso sembrerebbe aver finalmente raggiunto il suo obiettivo.