Meghan Markle, grande preoccupazione per la sua salute: tutti hanno notato questo strano dettaglio

La duchessa Meghan Markle è finita di nuovo al centro della bufera ma questa volta a causa della sua salute: cosa sta succedendo.

Non c’è pace per Meghan Markle che sin dal suo arrivo alla corte reale inglese è più volte finita al centro della bufera. La situazione è drasticamente peggiorata quando ha lasciato Londra allontanando il Principe Harry dalla sua famiglia e lanciando loro alcune gravi accuse.

Come se non bastasse da mesi ormai è il suo stesso matrimonio a far discutere. Da tempo si rincorrono ormai le voci di un presunto divorzio legato alla poco stabilità della coppia e ad alcuni gravi problemi economici. Un vero e proprio allarme che adesso rischia di divenire ancora più preoccupante.

Di recente hanno infatti fatto discutere alcune foto della duchessa del Sussex con un dettaglio legato alla sua salute ma vediamo cosa sta succedendo.

Meghan Markle, le ultime foto dalla California: un dettaglio shock

Nel corso degli ultimi giorni Meghan si trova a Montecito in California da sola. La duchessa non ha infatti accompagnato il Principe Harry durante i suoi ultimi impegni in Giappone. Un dettaglio che ha alimentato le voci di divorzio che da mesi inseguono l’ormai ex coppia reale. In questi giorni di solitudine, la duchessa si è dedicata alle amiche ma soprattutto a delle passeggiate che non sono passate inosservate.

In particolare il portale Page Six ha pubblicato alcune foto della duchessa che hanno attirato l’attenzione di tutti e per un dettaglio strano. La Markle è infatti apparsa con uno strano cerotto sul polso che però alcuni esperti hanno subito riconosciuto e si tratta di un rimedio consigliato in caso di forte stress.

Meghan Markle, le ultime sulla sua salute: cosa viene fuori

Gli esperti hanno quindi segnalato la presenza di questo cerotto circolare sul polso sinistro il cui compito è quello di ripristinare l’equilibrio tra il sistema nervoso simpatico e quello parasimpatico attraverso la stimolazione elettromagnetica. Si tratta di un sistema che diversi volti del cinema e della musica a livello internazionale hanno utilizzato nel corso degli ultimi anni.

Oltre a quelli che sono i consigli degli esperti, il cerotto in questione ha allarmato i fan dell’ex coppia reale inglese. Secondo alcuni si tratta di una conferma del fatto che la Markle non sta affrontando un periodo semplice sotto tutti i punti di vista. Non è dato sapere se si tratta solo di stress legato ai problemi con la famiglia reale o se davvero è coinvolto anche il suo matrimonio.