Vite al limite, ricorate Joyce Del Viscovo? Purtroppo ha fatto una bruttissima fine

Vite Al Limite, che fine ha fatto e com’è diventata oggi la paziente Joyce Del Viscovo?

È certamente un programma molto seguito anche nel nostro Paese Vite Al Limite, che vede come protagonisti i pazienti del dott. Nowzaradan, il quale fa loro spesso ottenere grandissimi risultati. Chiaramente se ciò è possibile, non è solo in nome del suo talento e dalla sua grandissima preparazione, ma anche per la determinazione di chi gli chiede aiuto.

Sovente vengono alla sua clinica persone in condizioni pessime e che hanno pure alle spalle gravi drammi familiari, che li hanno indotti ad avere un cattivo rapporto con il cibo. Capita poi che gli appassionati del programma si chiedano che fine abbiano fatto i suoi indiscussi protagonisti nel corso del tempo, dopo la cura del noto dottore.

Risale al 2020 la partecipazione al reality di Joyce Del Viscovo, che arrivata dal famoso medico, pesava la bellezza di344kg. La donna inoltre era affetta da una fortissima dipendenza dal cibo. Ed è per questo motivo che i suoi cari e familiari, seriamente preoccupati per la sua condizione sono intervenuti per chiedere aiuto a un grandissimo luminare.

Vite Al Limite, il percorso di Joyce Del Viscovo

Da ragazza non ha mai avuto un bel rapporto con la mamma e lei ha iniziato a rifugiare nel cibo i suoi dolori. Una grande ferita nel suo cuore ha iniziato a fare capolino nella sua vita quando i suoi genitori decisero di divorziare. Allora era solo una bambina. E, oltre al cattivo rapporto con la mamma ne ha avuto uno negativo e pressoché inesistente con il padre.

Ha vissuto a lungo con la nonna, per poi ritornare a vivere con la madre, che ha cercato di farle perdere i chili di troppo, ma senza successo. Il dott Nowzaradan, vedendola in simili condizioni, le ha imposto di perdere 22 kg al mese. In tale maniera in un anno avrebbe raggiunto il peso ideale per potersi sottoporre a un intervento di bypass gastrico e di perdere peso in maniera molto sostanziosa.

La sua tristissima fine

Alla fine lei è riuscita a perdere poco più di 60kg senza arrivare dunque al peso ideale per tale operazione. Insomma, il suo percorso è risultato fallimentare. Lei è letteralmente sparita dai Social e non si hanno più sue notizie certe. In ogni caso alcune fonti americane sostengono che lei non abbia affatto cambiato vita e che viva rinchiusa in casa e a letto, viste le sue condizioni di salute.

Insomma, niente di fatto anche per il mitico dott. Nowzaradan, che ceramente sarà dispiaciuto per non aver centrato l’obiettivo. Tuttavia i più dispiaciuti sono i familiari e gli amici di Joyce, che hanno potuto constatare che nemmeno Vite Al Limite si stato efficace per risolvere il problema, che era in ogni caso gigantesco.