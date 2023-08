Vi ricordate l’ex Miss Italia, Denny Mendez? Oggi è irriconoscibile e campa così

Denny Mendez che cosa fa oggi l’ex Miss Italia. La sua vita è stat letteralmente stravolta.

Ne ha fatta di strada la bellissima Denny Mendez, da quando ha vinto, poco più maggiorenne, il concorso di bellezza per antonomasia nel nostro Paese. Stiamo parlando di Miss Italia. Era il 1996 e lei era stata la prima in assoluto di origini non italiane a vincere questo concorso. Ciò fece parecchio chiacchierare e pure discutere ovunque.

Tra l’altro il gruppo veneziano dei Pitura Freska la nominò nel successo sanremese Papa Nero. Denny cominciò immediatamente a lavorare nel mondo dello spettacolo e della Moda dove era super richiesta come testimonial per svariati marchi e realtà. Tantissime le sue ospitate a programmi tv e salotti, fino a quando ha compreso che la sua strada da percorrere maggiormente fosse quella della recitazione.

Al Cinema l’abbiamo vista per la prima volta nel 2003 con il lungometraggio Il Ronzio Delle Mosche. Successivamente è arrivata la Fiction Italiana con Chiaroscuro. È riuscita a conquistare pure il mondo della Soap facendo parte della soap Un Posto Al Sole, ove ha interpretato in maniera convincente e avvincente il ruolo di Barbara Cefariello.

Denny Mendez, dopo Miss Italia ’96 non si è più fermata

Lei è stata talmente brava da aggiudicarsi il Premio Arechi D’Oro al Festival Internazionale del Cinema di Salerno. Insomma, possiamo ben dire che Denny non se ne sia stata con le mani in mano e che si sia impegnata moltissimo per dimostrare che oltre la bellezza ci fosse molto di più. Inoltre ha anche realizzato il sogno di donna diventare mamma.

Il 9 settembre del 2016 ha messo al mondo India Najara. La bimba è frutto del suo amore con l’ex compagno Oscar Generale, manager e produttore hollywoodiano. Ed è stato proprio per stare vicino alla sua piccolina che la Mendez ha rifiutato molti lavori, soprattutto a carattere cinematografico che l’avrebbero tenuta per troppo tempo lontano da casa.

Oggi mamma e stimata conduttrice di Sky

Nonostante ciò non è mai uscita dalla Tv e ogni tanto l’abbiamo vista per qualche intervista a cuore aperto. Oggi è sempre bellissima e svolge con successo la mansione di modella. Inoltre è sempre una stimata attrice, nonché una talentuosa conduttrice per Sky, dove conduce diverse trasmissioni, in particolare Pole Position, dedicata espressamente all’Economia e Imprenditoria.

Qui lei intervista manager e personaggi di spicco di questi ambiti, mettendo in luce la sua ingente preparazione nell’ambito, oltre che la sua parlantina bella sciolta. I suoi fan che sono ancora molto numerosi, la seguono con vivo interesse su Instagram, dove lei è assai attiva, sia con il caricamento di Storie che con la condivisione di post, pressoché quotidianamente.