Fiorello, cosa succede sotto le lenzuola: “Io e mia moglie ormai…” | Confessione piccantissima

Il conduttore Fiorello ha fatto una confessione piccante sul suo matrimonio e su quello che succede sotto le lenzuola.

Fiorello è senza dubbio uno dei volti del momento. Dopo il successo al Festival di Sanremo, la Rai ha infatti deciso di affidare al conduttore un nuovo progetto. All’inizio il format doveva andare in onda la mattina presto sul primo canale della rete salvo poi trasferire il progetto sul secondo canale a causa dell’opposizione dei giornalisti.

In questi mesi Viva Rai 2 ha messo a segno tutta una serie di successi con numeri che hanno stupito tutti ma soprattutto spinto la rete a confermare il format ancora una volta. Ci sarà quindi senza dubbio una seconda edizione nella prossima stagione televisiva.

Le cose però al conduttore non sembrano andare bene solo dal punto di vista professionale. Nel corso di una recente intervista Fiorello ha esaltato anche il suo matrimonio e fatto una confessione piccante.

Fiorello, il suo matrimonio con Susanna Biondo: una grande intesa

Rosario Fiorello e Susanna Biondo si sono visti per la prima nel 1996 dietro le quinte di Buona Domenica. I due si sono sposati nel 2003 con una cerimonia molto intima e con soli 17 invitati. Dalla loro unione è nata anche Angelica, la sola figlia della coppia. Sin dal loro primo incontro, i due non si sono mai lasciati e ad oggi hanno creato un sodalizio duraturo.

Un legame che va oltre la sfera privata in quanto Susanna lavora con il conduttore. La Biondo si occupa infatti dell’azienda di famiglia specializzata in doppiaggio e post produzione. Inoltre collabora proprio con il conduttore dietro le quinte dei suoi format. Un retroscena confermato dallo stesso Fiorello che si è anche lasciato andare ad una rivelazione piccante sul suo matrimonio.

Fiorello, la confessione privata sul suo matrimonio: tutti i dettagli

Il noto conduttore di casa Rai ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni a Vanity Fair per fare il punto sul suo privato. In merito alla sua intesa con la moglie ha sottolineato: “Mia moglie lavora con me e stiamo insieme dalla mattina alla sera. Se non siamo vicini, siamo in videochiamata“.

Nel suo racconto ha poi aggiunto un ulteriore particolare: “L’amore? Si fa, si fa l’amore, ci amiamo. Certo che non è che lo fai con la frequenza di un tempo. Questo perché non c’è tempo e ci sono i figli in giro, i gatti…”. Con ironia quindi il conduttore ha confermato di essere felice ed appagato non solo sul lavoro ma anche nel privato.