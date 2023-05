Raffaella Carrà, esce finalmente chi erediterà l’immenso patrimonio: nessuno poteva pensare a loro

A distanza di anni dalla perdita dell’amatissima Raffaella Carrà, si parla ancora di chi ha ereditato il suo patrimonio: ecco la verità.

Raffaella Carrà ci ha lasciato a 78 anni: “E’ andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Con queste parole Sergio Japino annunciò la triste perdita. La donna ha lottato per anni contro la sua malattia, ma purtroppo non ce l’ha fatta, lasciando un senso di vuoto nella famiglia, ma anche in milioni di italiani.

Da molto tempo non si mostrava in tv, con l’intento di nascondere il male che la stava consumando da dentro. La Carrà infatti, voleva farsi ricordare con l’immagine della soubrette solare e talentuosa che ci ha accompagnato in tutti questi anni nel mondo della televisione.

Provare a descriverla è davvero difficile, visto che la donna nella sua vita ha spaziato in diversi ruoli: showgirl, cantante, ballerina, signora della tv e dal caschetto biondo che è diventato il suo marchio distintivo.

Ha avuto ruoli importanti anche come giudice di talent e ha creato diverse icone musicali: una in particolare è entrata nella playlist di Natale 2011. Ovviamente da una donna di un certo calibro non ci possiamo aspettare altro che un reddito importante, nonché diversi beni di valore; ma di quanto si parla? E soprattutto: chi erediterà l’immenso patrimonio?

A chi spetta l’eredità di Raffaella Carrà: nessuno se lo sarebbe aspettato

Raffaella Carrà è sicuramente una delle conduttrici più pagate di sempre, non a caso nel 1984 Bettino Craxi si contrappose al rinnovo del contratto della showgirl, della durata di tre anni. In quell’occasione, la cifra proposta dalla Rai ammontava a 6 miliardi. “Sicuramente guadagno bene ma il mio è un duro lavoro. Il mio cosiddetto mega-contratto? Se sapessero quanto pago di tasse! E il rischio dove lo mettono? Mi rimbocco le maniche e cerco di attirare i telespettatori nei programmi serali”, aveva dichiarato Raffaella Carrà.

Se questa cifra sembra incredibile, possiamo dire che c’è molto di più: la Carrà possedeva diverse case e immobili sparsi in tutta Italia. Non c’è mai stato un vero e proprio testamento, ma la donna in passato, si è presa in affido i figli del fratello Renzo, scomparso prematuramente.

“Ho due ragazzi quarantenni figli di mio fratello che ora non c’è più. Mi danno un certo da fare! – aveva dichiarato la Carrà – Faccio da Babbo invece che la mamma!”. In assenza di testamento anche loro rientrano nella divisione dell’eredità. Matteo e Federica Pelloni sono quindi gli ereditieri ufficiali della soubrette, ma per quanto riguarda Sergio Japino, l’uomo che è stato al suo fianco fino alla morte, non sappiamo cosa e quanto gli sia spettato.