Ricordate Claudia Cardinale, dopo la grande carriera è finita così: ecco come si è ridotta

Una carriera durata più di sessant’anni e poi? Il silenzio e le voci di un ipotetico ricovero: che fine ha fatto una delle più grandi attrici italiane?

Claude Joséphine Rose Cardinale, nata a Tunisi il 15 aprile 1938, è stata una delle più autorevoli interpreti della storia del cinema. Una nomina davvero importante, ma assolutamente meritata, visto che si tratta dell’attrice più importante emersa negli anni ‘60. La sua carriera infatti, è paragonabile a quella di Sophia Loren e Gina Lollobrigida. La stampa in quegli anni, le diede la nomina della donna più bella del mondo.

I suoi esordi la riconducono agli anni ‘50, dove la donna partecipò a diverse commedie importanti tra cui Spaghetti western e Commedia all’italiana. I suoi ruoli sono numerosi, tanto da diventare un’attrice affermata anche all’estero. In totale possiamo confermare che Claudia Cardinale ha partecipato a più di 150 film. Non a caso ha vinto diversi premi, tra i quali un Leone d’oro alla carriera al Festival di Venezia, l’Orso alla Carriera al Festival di Berlino e il Premio Lumière.

Una vita difficile

Le sue origini sono siciliane, in quanto i suoi genitori, nati in Tunisia, erano figli di famiglie emigrate dalla Sicilia. La sua vita in realtà è stata molto complessa se basti pensare a Patrick Cristaldi, il suo primogenito. Il figlio infatti, è stato per anni presentato come un fratello minore, ma dopo diverso tempo l’attrice trova coraggio e dichiara che Patrick è suo figlio, concepito da uno stupro.

La donna si sposò una volta soltanto, con il produttore discografico Franco Cristaldi. La relazione durò dal 1966 al 1975, quando la coppia si separa, e Claudia conosce Pasquale Squitieri, l’uomo con cui diede alla luce Claudia, la sua secondogenita. Chi ha avuto l’onore di seguirla nella sua carriera e nella sua vita privata, sa che si tratta di una donna, nonché di un’attrice di grande calibro, ma da anni sembra essere scomparsa, che fine ha fatto?

Claudia Cardinale oggi: è finita così

La donna ha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo da diverso tempo, facendo perdere letteralmente le sue tracce, ma nel 2022 Dagospia lascia un’indiscrezione che confonde i fan.

Dopo tutto questo silenzio infatti, il sito di Roberto D’Agostino ha sostenuto che l’ex attrice risiedesse in una casa di riposo in Francia; ma cosa c’è di vero?

Per fortuna la donna ha smentito queste voci ai microfoni di ANSA, dichiarando di non abitare più in Italia da diversi anni, ma di godere di un’ottima salute fisica. Claudia vive in Francia, dove ha deciso di concedersi del meritato riposo, dedicandosi alla sua famiglia e ai suoi nipoti.