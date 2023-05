Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, la tragedia che li ha spezzati a metà: “è stato devastante”

L’opinionista calcistico e l’ex velina vivono ormai da diversi anni la loro meravigliosa storia d’amore, tuttavia, una brutta tragedia li ha colpiti.

Lei stimata e amatissima ex velina, lui ex calciatore di successo: Costanza Caracciolo e Bobo Vieri formano una bellissima coppia di sposi dal 2019. Ad oggi hanno due figlie: Stella e Isabel, che hanno rispettivamente 4 e 3 anni. “Questo è il periodo più bello, facciamo tante cose insieme, metterei la firma per fermare il tempo e godermele così”, ha dichiarato la showgirl a Verissimo.

Una donna che Vieri ha desiderato tanto, visto che ha passato anni a corteggiarla, ma inizialmente tra di loro c’era una semplice amicizia. In merito alla relazione, la Costanza di ora dichiara: “Oggi è molto più bello, forse perché abbiamo fatto tutto al contrario, un po’ di fretta: prima una figlia, poi il matrimonio e poi abbiamo fatto crescere la nostra storia“.

Tra le tante lodi ammette anche che la coppia si ritrova in alcune occasioni nel bel mezzo di lunghe litigate, dove tra di loro può capitare che regni il silenzio per due o tre giorni. Ovviamente si tratta di discussioni passeggere, visto che i due sono riusciti a superare cose ben peggiori. Prima della nascita della loro primogenita infatti, hanno vissuto un dolore tremendo che li ha spezzati a metà.

La perdita devastante di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo

Non tutti sanno, che agli inizi della loro relazione, un evento ha messo a serio rischio la loro serenità. Si tratta di una tragedia che Costanza stessa ha rivelato al settimanale sportivo Fuorigioco. La donna ha avuto un aborto spontaneo al terzo mese di gravidanza, nel 2017. Se tratta di un fatto già di per sé terribile, ma come se non bastasse, la notizia della sua gravidanza era già stata diffusa tra i media.

Nel mentre la donna si trovava dal dentista, ricevette diversi messaggi di auguri, ma la situazione drammatica fu che da lì a poco, avrebbe dovuto avvisare che il bambino non c’era più. “Fu il giorno più brutto della mia vita”, dichiarò. Nel momento in cui voleva sentire solo il suono del silenzio, milioni di persone erano lì a scrivere quanto fossero felici per lei. Si trattò di una vera tragedia.

Per fortuna, come dichiarato da lei stessa a Verissimo, Bobo Vieri l’ha sostenuta in quel drammatico periodo, tanto che entrambi ne sono usciti indenni e ancora oggi, vivono la loro meravigliosa storia d’amore.