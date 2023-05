Michelle Hunziker, distrutta per la perdita del marito Tommaso trussardi: “È finita non esistiamo più”

La showgirl racconta spesso quello che le accade, anche gli eventi più drammatici: sapeva già tutto e l’ha comunicato così; tra ironia e verità.

Dopo più di un anno dalla rottura, Michelle torna a parlare dell’ex marito Tomaso Trussardi, visto che diverse voci continuano a sostenere di un ritorno di fiamma. Nel corso di un’intervista ripercorre le tappe della sua vita e le conseguenze familiari che ne hanno comportato.

“Conta anche come ti separi”, ha affermato ai microfoni di F, sostenendo che ha ha sempre fatto di tutto per mantenere un’armonia generale. E ancora: “le mie figlie le ho accompagnate, per tutte loro il padre resta un principe”, elogiando l’ormai ex marito. La showgirl ha anche ammesso che “Dire che le mie figlie non hanno sofferto per la separazione sarebbe falso”.

La stessa Michelle è figlia di genitori separati, per questo sa cosa significa essere nel ruolo dei figli che sono solo partecipi delle decisioni degli adulti.

La showgirl ammette che ogni volta che va a mangiare fuori con Eros o Tomaso, i giornalisti sono subito pronti a scrivere notizie su un ipotetico ritorno di fiamma. D’altronde come dargli torto, la showgirl ci riserva sempre sorprese. Michelle ironizza spesso le voci sul suo conto, proprio in questo modo Michelle ha rivelato la realtà sul rapporto con Tomaso.

La rivelazione di Michelle: la perdita dell’ex marito

Durante l’ultimo periodo in cui Michelle e Tomaso sono stati insieme, le voci sulla loro possibile rottura si facevano sempre più insistenti, ma la showgirl è sempre stata abituata a sviare i media, nonché a far parlare di sé. La sua è una vera e propria arte, finge dichiarazioni che immancabilmente si rivelano scherzi, ma a volte non si tratta solamente di menzogne: dietro alle sue battute si nasconde un filo di verità.

Questo è quello che è successo quando Michelle pubblicò una storia proprio nel periodo in cui molte riviste blateravano sulla rottura del matrimonio. “Ragazzi volevo dirvi che ho perso mio marito perché ho introdotto il tema moto con Max Pezzali. È finita, non esistiamo più”.

La donna inizialmente sembra molto seria, ma subito dopo si nota il suo divertimento. Queste parole sono state pubblicate in un video di Instagram dove ha ironizzato sul fatto che i due non la stavano considerando per parlare tra loro. Quella volta si trattò di uno scherzo, ma ad oggi è quasi un anno che la coppia non sta più insieme e il loro rapporto si basa sul rispetto reciproco.