Mara Venier, addio al grande amore della sua vita: “È finita”

La nota conduttrice di Domenica In e quel amore che ha segnato la sua vita: ecco tutta la verità sulla coppia.

Mara Venier è una conduttrice amatissima dal pubblico, che oramai da 14 edizioni, è la regina indiscussa del salotto di Domenica In.“È molto difficile dare sempre qualità al pubblico. In un programma popolare come Domenica in, 40 puntate, è complicato cercare di dare l’eccellenza a chi crede in me. Questa è la mia 14ma Domenica In, un record – Baudo ne ha fatte 13 – per cui sento il dovere di dare al pubblico quello che si aspetta. Invece la cosa più facile è andare in onda, mi diverto. La diretta mi piace.”, ha rivelato ai microfoni de Il Messaggero.

Un successo sicuramente meritato, che ha portato la conduttrice, ad oggi 72enne, ad essere molto apprezzata dal pubblico che ha imparato a volergli bene anche grazie alle vicende della sua vita privata che l’hanno resa protagonista.

Mara è sposata con Nicola Carraro da diverso tempo; la coppia si dimostra tuttora molto affiatata. La conduttrice ha confessato che con l’uomo ha trovato finalmente la sua tranquillità, ma in passato non è stato di certo così.

Durante la sua trasmissione, capita spesso di trovare come ospite il suo ex marito Jerry Calà, quello che è stato il grande amore della sua vita, nonché il più travagliato. L’attuale marito di Mara tuttavia, è stato spesso criticato, soprattutto in merito al rapporto d’affetto che Mara conserva ad oggi con l’attore. Si tratta di semplice amicizia?

I continui tradimenti

Nicola Carraro è stato infatti accusato di non essere geloso di fronte al rapporto tra Mara e l’ex marito. La donna in sua difesa ha risposto: “Nicola non ha gelosie retroattive ed è il primo a voler bene a Jerry. Noi siamo una grande famiglia allargata e siamo persone che si vogliono bene”. Nonostante ciò, tra Jerry e Mara in passato c’è stato un breve seppur intenso matrimonio, che ha visto la rottura a causa dei molti tradimenti di lui.

La coppia si sposò nel 1984, ma il loro matrimonio durò solamente tre anni, per giunta molto travagliati sin dal giorno della cerimonia stessa. Mara Venier, durante un’ospitata nello studio di Verissimo con Silvia Toffanin, ci regala un aneddoto tragicomico: il giorno del loro matrimonio ha beccato Jerry Calà in complicità con un’altra donna.

“Sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra, non sai quante gliene ho date sia a lui che a lei”, ha raccontato divertita, sconvolgendo la conduttrice. La coppia si è separata ben presto, ma ad oggi Mara scherzando ammette: “Meglio averlo come amico che come marito”. Non possiamo di certo darle torto.