“Andavamo a letto e…”: Lo scabroso retroscena di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

Viene fuori uno scabroso retroscena sul legame naufragato tra i cantanti Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: cosa succedeva a letto.

I nomi di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo da anni infiammano il gossip. Prima ha fatto discutere la notizia della loro storia d’amore e poi la loro fine arrivata tra numerose polemiche e clamorose ipotesi.

I due però sono stati per anni una coppia ed insieme hanno anche un bambino ossia il piccolo Andrea. La decisione quindi di mettere fine alla loro famiglia non è stata senza dubbio semplice ma ad un certo punto inevitabile. Entrambi hanno poi mantenuto il massimo riserbo fino però alla decisione della Tatangelo di rompere il silenzio.

La giovane artista ha voluto raccontare alcuni dettagli del loro rapporto e soprattutto ha rivelato di una consuetudine una volta arrivati a letto che ha segnato la loro fine.

Gigi D’Alessio, la sua storia con Anna Tatangelo: un finale doloroso

Sul finire del 2006 la storia d’amore tra Gigi ed Anna è stata resa pubblica ed in pochissimo tempo ha infiammato il gossip. Questo in primis perché la cantante era appena maggiorenne e con il collega vi è una differenza di circa 20 anni. Inoltre, la Tatangelo dopo la decisione di uscire allo scoperto è stata travolta dalle critiche ma soprattutto accusata di essere il motivo del divorzio del cantante dalla sua precedente moglie.

Nonostante le tante critiche, i due sono andati avanti con la loro storia e presto si sono creati la loro famiglia. Un amore travolgente ma che non ha però resistito e, dopo una pausa di riflessione nel 2017, la coppia ha scelto di mettere fine alla loro storia nel 2020. Un finale di cui di recente ha parlato proprio la Tatangelo che ha scelto finalmente di raccontare come sono andate le cose.

Anna Tatangelo, un divorzio arrivato a letto: il suo racconto

Dopo un lungo periodo di silenzio, la Tatangelo ha scelto di parlare della fine della sua storia durante un’intervista a Vanity Fair. In merito ha raccontato di un dettaglio che ha fatto capire ai due di doversi lasciare: “Litigavamo sempre più spesso. Finivamo per andare a letto senza più darci la buonanotte. E poi per il rumore. Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno e il salone era sempre pieno di gente”.

A quanto pare quindi le liti tra i due ad un certo punto sono divenute più frequenti e spesso non riuscivano a risolvere entro la giornata. Un dettaglio che li faceva stare male e che ha quindi decretato in parte la loro fine come coppia.