Alessia Marcuzzi, la confessione a luci rosse: l’ho fatto con lui in aereo | È un grande calciatore

La presentatrice rivela di aver avuto un rapporto sessuale in aereo; dopo diverso tempo viene a galla la verità: l’ha fatto con lui.

Alessia Marcuzzi è una famosissima showgirl e conduttrice televisiva. Da diverso tempo si parla di lei, visto che la donna si è dimostrata molto aperta nelle sue dichiarazioni. Qualche tempo fa, il pubblico impazzì a seguito di una sua dichiarazione espressa direttamente sul suo profilo social, dove ha rivelato dei dettagli davvero piccanti sul suo conto.

In quel periodo Alessia decise di rispondere alle domande più svariate su Instagram, molte di queste inerenti alla sua vita sessuale. Con oltre 5,5 milioni di follower, la showgirl ammette di tenere a casa diversi sex toys; questa tuttavia, non è stata l’unica dichiarazione a luci rosse.

In un’altra domanda di un fan, dove le viene chiesto quale è stato il posto più strano in cui abbia fatto l’amore, la showgirl ammette che il luogo in questione è l’aereo. La rivelazione ha creato non poca curiosità nei fan che, dopo una diversa pressione, hanno convinto Alessia a fornire maggiori chiarimenti inerenti all’uomo con cui ha avuto il rapporto: la risposta ha sorpreso tutti.

La rivelazione hot di Alessia Marcuzzi: l’ha fatto in aereo con lui

Nonostante la sua schiettezza sui profili social, la showgirl ha scelto di non rivelare il nome del fortunato, ma durante la lunga intervista, ha rivelato alcuni indizi ai microfoni di Chi, che ne ha tratto le conclusioni del caso.

Secondo il settimanale, Alessia l’avrebbe fatto in aereo proprio con lui, il famosissimo ex calciatore. “Gli indizi portano a uno dei primi incontri che la showgirl ebbe con un ex portiere di calcio, poi diventato suo fidanzato”, da quanto riportato da Chi. Per motivi ovvi preferisce non fare nomi, ma dalla ricostruzione della showgirl, l’uomo con cui l’ha fatto in Aereo sembrerebbe Carlo Cudicini, l’ex portiere del Chelsea.

La coppia infatti, avrebbe avuto una relazione per ben 5 anni: dal 2003 al 2008. La loro storia d’amore si concluse per il volere di Alessia, come da lei dichiarato ai microfoni di Vanity fair: “Ho deciso di stare da sola per un periodo, cosa che non avevo mai fatto prima. Carlo per me è una persona molto importante e so che il nostro rapporto non si è esaurito. Lui è molto più razionale di me e sa quello che vuole. Io, invece, devo prendere un po’ di coraggio e decidere che voglio crescere”. Ad oggi Alessia Marcuzzi ha ufficializzato la fine del suo matrimonio con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marcone. Sempre secondo il settimanale Chi, il nuovo flirt di Alessia Marcuzzi sarebbe il ballerino Jody Proietti, 32 anni.