Lorenzo Amoruso, la verità su Manila sputata così: “Ha detto cose orribili” | Offese terribili ogni giorno

L’ex calciatore Lorenzo Amoruso ha rivelato alcuni retroscena del suo rapporto con Manila: si sono detti frasi orribili.

Lorenzo Amoruso negli ultimi anni ha fatto discutere non per la sua carriera professionale ma soprattutto per gli ultimi colpi di scena in ambito sentimentale. L’ex calciatore alcuni mesi fa sembrava essere ad un passo dalle nozze con la sua ormai storica compagna Manila Nazzaro.

I due prima a Temptation Island e poi al Grande Fratello Vip hanno confermato la loro intenzione di convolare a nozze. Questo fino a pochi mesi fa quando la coppia ha annunciato la fine della loro storia tra accuse e frecciatine al veleno.

Adesso però Lorenzo ha deciso di rompere definitivamente il silenzio e di rivelare non solo di un presunto tradimento di Manila ma anche i dettagli di alcuni loro litigi shock.

Lorenzo Amoruso, le dichiarazioni su Manila: offese gravissime

Come riportato dal portale IsaeChia, Lorenzo ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una diretta su Instagram. In merito al suo rapporto finito con la Nazzaro ha anche fatto alcune gravi insinuazioni. Nel dettaglio ha raccontato di un presunto tradimento dell’ex Miss Italia che a pochi mesi dalla fine della loro storia potrebbe anche avere già trovato un nuovo compagno.

Ma non è finita qui perché nel corso della diretta Amoruso ha anche deciso di raccontare quello che accadeva tra di loro in casa. L’ex calciatore ha rivelato: “La cattiveria con la quale mi ha trattato. Mi ha tenuto lontano per mesi dicendo “fatti curare” o ” sei malato” solo perché perdevo tempo con la playstation…“. Tra i due però sarebbe andato in scena anche un litigio pesantissimo e di cui Amoruso oggi si pente ma vediamo cosa ha rivelato.

Manila e Lorenzo, lo scontro senza precedenti: le frasi shock

Amoruso nel corso della diretta ha rivelato di uno scontro durissimo e che ha visto coinvolto un argomento molto delicato. I due hanno infatti perso una bambina in passato e a tal proposito Lorenzo ha raccontato: “Quando una donna arriva a dirti che abbiamo perso la bambina perché Dio sapeva che ci saremmo lasciati e quindi ci ha puniti è bruttissimo. Anche io le ho detto che non vedevo l’ora arrivasse la menopausa per smetterla con questa storia. Mi taglierei una gamba o un braccio per tornare indietro e non dirlo”.

L’ex calciatore si è quindi detto pentito ed allo stesso tempo ha però sottolineato di essere stato a sua volta trattato in modo orribile dalla sua ormai ex compagna. Una situazione da cui la coppia non sarebbe stata in grado di tornare indietro ed è per questo che poi Manila potrebbe aver deciso di mettere fine a tutto.