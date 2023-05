Michelle Hunziker, la paura e l’urgente intervento chirurgico: “Diagnosticato un tumore al cervello”

Un dettaglio sconvolgente è tornato a galla: un componente della sua famiglia ha avuto un tumore al cervello, ma lei non ha voluto sapere nulla.

Michelle Hunziker è una conduttrice televisiva di successo, nonché la protagonista dei fatti del gossip italiano. Le vicende della sua vita privata sono sempre al centro dell’attenzione, un po’ della causa è anche la trasparenza con cui Michelle si è sempre raccontata, quasi fosse un libro aperto.

Come accennato, sappiamo tutto di lei, ma un dettaglio è emerso solo recentemente e questa volta riguarda il suo passato, un passato che Michelle non ha intenzione di raccontare.

Ad oggi la vediamo felicemente nonna di Cesare, il bimbo nato da sua figlia Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, il Marketing Manager e Business Analyst. Il dolcissimo nuovo componente della famiglia, sembra aver placato – ma non interrotto – le continue notizie su un possibile ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ma questo non significa che la donna non sia più al centro dell’attenzione.

Di lei conosciamo le vicende più svariate: è stata protagonista di violenze da parte di un uomo ancora ignoto, ma in molti ricorderanno anche il racconto di quando è stata vittima di stalking. Michelle non ha mai avuto problemi a parlare a cuore aperto delle vicende anche più drammatiche, ma questa volta quello che è successo, rimane tuttora un mistero.

Il fratello segreto di Michelle e la dichiarazione del tumore

La conduttrice, da quanto emerso, avrebbe un fratellastro di nome Andrea, la cui esistenza è venuta a galla quando lei aveva solamente 31 anni. L’uomo è figlio del padre di Michelle, ma sarebbe stato concepito da un’altra madre. Tra i due fratelli ad oggi non scorre buon sangue, ma il motivo di questa situazione è ignoto.

Da quanto dichiarato da lei stessa, il rapporto con il padre è sempre stato altalenante e la verità sul fratello Andrea, è venuta a galla quando il papà stava per morire. La rivelazione è stata sicuramente sconvolgente, tanto che la donna non ha mai voluto parlarne. A rivelarci alcuni dettagli è stato Andrea, che per mezzo di un’intervista ha dichiarato che i due inizialmente provarono ad allacciare un rapporto, ma dopo un breve tempo, la donna sparì dalla vita di Andrea.

Michelle infatti, non cita il Andrea neanche nella sua autobiografia. In questa circostanza, il fratellastro decide di scrivergli una lettera, spinto dal desiderio di conoscere le sue figlie che non ha mai visto di persona: “Da oltre dieci anni non mi chiami, non mi cerchi, non ti fai sentire: mi spieghi cosa ti ho fatto? Nella tua biografia hai parlato di tutta la nostra famiglia e non di me. Sono anche molto malato, cinque anni fa mi hanno diagnosticato anche un tumore al cervello che, per fortuna, i chirurghi svizzeri sono riusciti a rimuovere”. La risposta della showgirl è tuttora ignota, ma da alcune voci sembra aver ignorato la richiesta di Andrea.