Addio Kledi Kadiu, un colpo al cuore spaventoso: il grande ballerino se n’è andato | Non c’è più niente da fare

Vi ricordate lo storico ballerino di Amici? Ad oggi ha deciso di cambiare vita, non lo vedremo più; ma cosa è successo?

Come dimenticare Kledi, il ballerino albanese che ha fatto sognare milioni di persone dal momento in cui mise piede nella scuola di Amici. L’uomo infatti, partecipò ad una delle primissime edizioni del talent, andate in onda oramai 20 anni fa.

Il tempo passa e questo Kledi lo sa bene; ad oggi ha 49 anni e la sua vita nel frattempo è cambiata totalmente. Lo ricordiamo non solo per la sua partecipazione come allievo, ma anche per la sua presenza nel talent dal 2001 a 2017, assieme alla connazionale Ambeta. La donna ha abbandonato la trasmissione da diverso tempo e da diverse indiscrezioni sembra proprio che non si trovasse più bene nel programma di Maria De Filippi. Nel frattempo si è sposata e ha aperto la sua scuola di danza, dove la donna si sente più appagata professionalmente.

E per quanto riguarda Kledi? Ha seguito anche lui le orme della collega?

La sua assenza non è passata di certo inosservata al pubblico; dopo tanto tempo infatti, molti si chiedono perché Kledi non si vede più in televisione. La verità è che è scappato dall’Italia, ma vediamo meglio nel dettaglio.

Kledi se n’è andato: la nuova vita del ballerino

Il ballerino è passato da essere un allievo, fino a ricoprire la nomina da insegnante. I suoi ruoli televisivi l’hanno visto come concorrente in diversi programmi come Buona domenica e C’è posta per te. Nel 2004 ha fondato una scuola di danza, la Kledi Dance a Roma, mentre l’anno dopo è sbarcato al cinema con il film di successo Passo a due. Una carriera strepitosa, che tuttavia non ha soddisfatto fino a fondo il ballerino.

L’ultima apparizione è stata nel 2016, quando Kledi lavora al fianco di Belen Rodriguez a Pequenos gigantes, un talent dedicato ai più piccoli. Da quel momento solo apparizioni sporadiche, fino al silenzio più totale. Kledi se n’è andato.

La notizia è stata un colpo al cuore, ma d’altronde, è stata una scelta dettata dal suo desiderio di lasciare un paese che gli ha dato tanto, ma che non ha colmato il suo desiderio più grande. Kledi è nato il 1974 a Tirana, capitale dell’Albania. All’età di vent’anni si trasferisce in Italia per seguire la sua passione nel ballo, ma la sua terra di origine ha sempre fatto emergere un senso di malinconia e appartenenza nell’uomo. Da diversi anni infatti, Kledi Kadiu è tornato in Albania, dove continua a lavorare in tv e a insegnare ballo. Ad oggi è giudice di Dancing with star, versione albanese di successo del nostro Ballando con le stelle.