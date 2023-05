Albano Carrisi, la sua vita spezzata dal brutto cancro: ecco come l’ha scoperto | Un colpo al cuore

Il noto cantautore ha rivelato a tutta Italia come ha scoperto di avere un cancro alla prostata: le parole toccanti di Albano Carrisi.

Il cantante di Cellino San Marco non smette mai di emozionare i suoi fan con la sua musica. Il 18 maggio, in occasione del suo 80esimo compleanno, si è esibito all’Arena di Verona, ripercorrendo i suoi brani più celebri davanti a milioni di spettatori. Il concerto, andato in onda ieri 23 maggio su Canale 5, ha visto la partecipazione di tutta la sua famiglia, tranne la moglie Loredana Lecciso.

La donna ha preferito non mostrarsi, considerando le costanti dispute con l’ex moglie di Albano, Romina Power. Un attrito che ha visto più volte la famiglia Carrisi sotto la lente d’ingrandimento. Nonostante tra le due regna l’indifferenza, Loredana Lecciso ha scelto di non presentarsi per il bene dei suoi figli.

Il concerto è andato benissimo ed è stata l’ennesima dimostrazione che Albano rimane un grandissimo artista, che ha lasciato il segno nei fan che hanno seguito la sua carriera decennale. Nonostante sia passato il tempo, Albano continua ad emozionare un pubblico che prova un grande affetto nei suoi confronti.

Non molto tempo fa, tra le varie dichiarazioni dell’uomo, arriva la più scioccante: Albano racconta come ha scoperto il suo cancro alla prostata.

La rivelazione shock di Albano Carrisi: la sua vita spezzata

La dichiarazione di Albano è arrivata dalle pagine del settimanale Oggi, dove il cantante ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato del momento in cui ha scoperto di soffrire di un terribile male.

“L’ho scoperto durante l’ultimo mese dello scorso anno. Sono venuto in clinica a ritirare il referto e mi sono sentito dire: hai un cancro. Cancro. Suona male, non credete?”, un suono che non ricorda sicuramente le dolci melodie del cantante. Con queste parole Albano rivela al mondo intero di aver sofferto di un terribile tumore alla prostata, che l’ha portato a sottoporsi ad un delicatissimo intervento al San Raffaele di Milano. In quel periodo non era in buoni rapporti con la moglie Loredana Lecciso, per questo motivo aveva ammesso che la donna lo era venuta a sapere tramite i figli.

E per quanto riguarda Romina? Alla scoperta del cancro, Albano non era in contatto neanche con lei. Ad oggi l’uomo ha ripreso la sua carica e la sua grinta di sempre, voltando pagina ad un nuovo capitolo della sua vita, ma durante l’intervista ha ricordato i sentimenti che ha provato in quel periodo, quando dopo l’ascesa, trovò le forze per andare avanti. “Mi sono detto: adesso è arrivato anche il mio turno. Poi però ho pensato che dovevo caricarmi di energie positive, altrimenti mi sarei fatto ancora più male. I problemi della vita vanno affrontati con decisionismo, e se non riesci a farlo con buonumore, provaci affinché sia un umore buono. Proprio così ho affrontato la via crucis delle malattia che tanti altri prima di me hanno seguito”.