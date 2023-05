Emma Marrone, il terrore più grande della sua vita è tornato: “Aiuto”

Emma Marrone confessa ai suoi fan la sua fobia, quella che ha evitato per ben due anni: è stata obbligata ad affrontarla.

La cantante pugliese, salita alla ribalta nel 2009, ancora oggi regala emozioni ai suoi fan. La sua partecipazione ad Amici è stata il suo trampolino di lancio e da allora, continua a pubblicare i suoi brani che immancabilmente raggiungono le vette in classifica.

Oltre al suo timbro di voce caratteristico e la sua grinta contagiosa, Emma ha fatto breccia nel cuore di milioni di persone che hanno iniziato a seguire – oltre alla sua musica – anche le sue vicende personali.

L’abbiamo vista ospite all’ultima puntata de Le Iene, nel quale ha presentato il suo ultimo brano ‘Mezzo mondo’. In questa occasione ha mostrato una complicità insolita con Belen Rodriguez, la donna con cui ha avuto non pochi problemi a causa del contesissimo Stefano De Martino. Ad oggi Emma si dichiara serena, ma ai tempi non prese per nulla bene il tradimento dell’uomo con la showgirl argentina.

Durante la puntata infatti, ci sono stati sorrisi, scherzi e pure abbracci; inutile negare che la situazione ha fatto sì che il pubblico impazzisse sui social, tra polemiche e commenti di ammirazione. Le due donne tuttavia, con questo gesto hanno voluto mettere a tacere le voci insistenti sul loro conto, che ancora oggi parlano di astio e gelosia. Emma tuttavia, ha anche lanciato – col botto – il suo nuovo singolo, risvegliando sicuramente l’attenzione dei fan. La cantante pugliese non manca di certo di fama: solo su Instagram conta ben 6,2 milioni di follower. Proprio in questo canale, ha condiviso sua più grande paura, che dopo averla evitata da diverso tempo, è stata obbligata ad affrontare.

Il terrore di Emma Marrone si fa risentire

La fobia in questione è stata espressa sui social, dove Emma decide di rivelare al mondo intero. La cantante ha una vera e propria fobia, ma per lavoro è stata costretta a farlo: “Io – ha sottolineato su Instagram – soffro solo per la musica, che sia chiaro”. La foto pubblicata nelle sue stories mostra una Emma visibilmente terrorizzata.

“Non prendevo un volo da due anni, chi mi conosce sa”, scrive in un’altra stories. La fobia dell’aereo è reale e Emma ha evitato il volo per almeno due anni, finché non è stata costretta a salirci a bordo per recarsi ad un evento importante come ‘Battiti Live’.

La nostra guerriera anche stavolta ha affrontato le sue paure, dimostrandosi come sempre, una donna forte che non scappa dalle situazioni, ma le supera.