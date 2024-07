Porno, succedono cose strane al tuo cervello, studio rivela dato sconcertante | Uomini dipendenti, per loro più gratificante del denaro o del gioco d’azzardo

Cosa accade davvero al cervello quando guarda materiale pornografico? Uno studio spiega perché è così difficile smettere e per alcuni diventa una vera dipendenza.

Siamo nell’era in cui ti basta una connessione internet per poter avere a portata di mano tutto il porno possibile e immaginabile, proveniente da ogni parte del mondo.

Un tempo ciò era impensabile. Con l’avvento della fotografia- siamo nell’800 – sono nate le prime immagini pornografiche, a indicare che questa attività è sempre stata presente nella nostra vita.

Poi le foto sono diventate più nitide e professionali, sono nati i fumetti, i giornaletti e infine i film. Oggi, come detto, il web è pieno di video anche amatoriali. Ed è facile diventare dipendenti dal porno.

Alcuni studi hanno spiegato cosa succede al nostro cervello e perché ad alcuni uomini piace così tanto guardare materiale pornografico.

Porno: cosa succede al cervello degli uomini

Abbiamo parlato di immagini pornografiche ma ci riferiamo alle fotografie, perché se diamo un’occhiata a qualunque libro di storia dell’arte scopriamo che sculture e pitture raffiguranti atti esplicitamente sessuali sono presenti sin dalla notte dei tempi. Ma perché il poro ci piace tanto? Sono stati condotti diversi studi, e se è vero che anche le donne ne fanno uso, sono gli uomini ad esserne maggiormente dipendenti. Una ricerca pubblicata su Human Brain Mapping, come ripota il NYPost, ha spiegato il motivo. Lo studio è stato condotto su 31 soggetti maschi tra i 19 e i 38 anni, a cui è stato chiesto di scegliere alcune immagini tra le attività più stimolanti per ognuno, riguardanti “immagini pornografiche, screenshot di videogiochi e immagini di denaro che arrivavano con un aumento di 50 centesimi in banca”.

Ebbene i risultati sono stati concordi con quelli ottenuti da altri studi precedenti: “le immagini pornografiche attivano i centri della ricompensa del cervello più della prospettiva di denaro o del gioco” e “la pornografia è più eccitante ed efficace di altre attività che creano dipendenza”.

Il pericolo del porno

Vale però la pena citare anche un altro studio pubblicato sul Journal of Sex Research, riguardante i pericoli del porno secondo cui, sempre come riporta NYPost: “le persone che guardano materiale pornografico hanno maggiori probabilità di avere una minore stabilità relazionale e, di conseguenza, un deficit di soddisfazione carnale nelle relazioni”.

L’autore principale dello studio, Brian J. Willoughby, professore alla School of Family Life dell’università mormone ha affermato all’agenzia di stampa locale KSL : “Le coppie dovrebbero sapere che guardare materiale pornografico è un fattore di rischio nella loro relazione. Non è solo la pornografia aggressiva a portare a risultati negativi. Il pensiero generale è che gran parte della pornografia mainstream è rivolta a uomini eterosessuali, che sono in un certo senso il pubblico principale. Quindi forse saranno più influenzati dal confronto con altri uomini, creando aspettative irrealistiche per se stessi, il loro corpo, quello che pensano che il loro partner dovrebbe fare”.