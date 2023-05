Ricordate Natalia Estrada, oggi vive in mezzo al “fango e il letame”: ecco com’è ridotta

In molti si chiederanno che fine abbia fatto una delle icone più popolari degli anni ‘90: Natalia Estrada ha cambiato totalmente vita.

Showgirl, ballerina, conduttrice e persino attrice: Natalia Estrada nella sua carriera ha ricoperto diversi ruoli, ottenendo sempre un successo strepitoso. Chi ha vissuto gli anni ‘90 e 2000 ricorderà sicuramente il suo matrimonio con Giorgio Mastrota, l’uomo con cui ha avuto la sua prima ed unica figlia Natalia Mastrota.

Per quanto riguarda la sua carriera invece, possiamo dire che il suo esordio è arrivato nel 1993, dove condusse Il gioco delle coppie assieme all’ex marito Giorgio Mastrota. L’anno dopo l’abbiamo vista al timone del programma di televendite ideato da Mike Bongiorno Grandi magazzini, assieme a Paola Barale e Marco Predolin.

In molti però, la ricorderanno per la sua partecipazione nel film di successo Il Ciclone, pellicola lanciata nel 1996. La sua carriera non si ferma di certo qui, visto che Natalia ha co-condotto diversi programmi come La sai l’ultima? Scopriamo le Carte e Campioni di ballo.

Nel 1998, durante il pieno della sua carriera, i media puntano l’attenzione su un fatto che la riguarda: Natalia e Giorgio si separano dopo 5 anni di matrimonio. Nel 2003 invece, notiamo la sua assenza, in quanto la showgirl appare sempre meno davanti ai nostri schermi, fino a scomparire del tutto; ma cosa è successo a Natalia Estrada?

Nuova vita per Natalia Estrada: dai riflettori al fango

La nota showgirl, ad oggi ha 50 anni e nel 2006 ha iniziato una relazione con Andrea (Drew) Mischianti, l’uomo che la seguì nel suo nuovo percorso di vita. Con molta probabilità a Natalia il mondo dello spettacolo l’aveva stancata, ma è stato il mezzo che le ha permesso di raggiungere il suo grande sogno, vivere assieme ai cavalli. In maniera grezza possiamo dire che vive tra il fango e il letame, ma per quanto possa suonare male, la realtà è proprio questa.

Natalia Estrada gestisce assieme al marito l’Italian Western Academy, che si occupa della formazione tecnica dei cavalieri e della doma e l’addestramento di cavalli e puledri. L’ex showgirl infatti, viaggia spesso negli Stati Uniti, visto che a Yellowstone si trova la succursale della sua accademia.

Natalia Estrada non esclude un ritorno tra i riflettori, ma solo con ruoli inerenti alla sua passione: “La tv ormai appartiene al mio passato. Non la rinnego ma neppure ne sento la mancanza. Nei palinsesti televisivi non vedo molte idee che possano fare per me. Amo vivere la mia vita in pace, in campagna e viaggiare quando posso. Ma non escludo che se mi proponessero qualcosa di valido e non il solito reality, legato ai cavalli, potrei prendere in considerazione la proposta”, ha spiegato ai microfoni di Gazzetta.it