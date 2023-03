Daniele Dal Moro tuona: “Chiedetelo a lei”, la reazione folle dopo la squalifica

Dopo l’improvvisa squalifica decisa dal GF Vip, Daniele Dal Moro è tornato sui social per le sue prime dichiarazioni: è una furia.

Ennesimo colpo di scena in questa edizione del Grande Fratello Vip e questa volta dovuto ad una decisione improvvisa degli autori. Attraverso i profili social del reality, la produzione ha infatti comunicato la squalifica immediata di Daniele Dal Moro che si è visto costretto ad abbandonare in fretta e furia la casa.

Stando ad alcuni dettagli rivelati dagli altri concorrenti in diretta, il gieffino è stato convocato in confessionale e da lì non è poi più uscito. A quanto pare gli autori non hanno dato all’imprenditore nemmeno il tempo di salutare gli altri compagni di avventura.

La decisione è arrivata dopo alcuni ammonimenti non ascoltati dal gieffino che dal canto suo però ha qualche dubbio e attraverso i social ha lanciato alcune frecciatine al veleno.

Daniele Dal Moro, torna sui social dopo la squalifica: il messaggio

Subito dopo aver lasciato la casa più spiata d’Italia, Dal Moro ha fatto ritorno sui social per ringraziare tutti coloro che in questi mesi lo hanno sostenuto. Allo stesso tempo ha però rivelato di avere molte cose da raccontare a partire proprio dal motivo della sua squalifica. L’imprenditore veronese ha pubblicato le immagini dell’episodio incriminato con protagonista lui ed Oriana Marzoli.

Dalla produzione quelle immagini sono state giudicate violente e troppo forti mentre Dal Moro ha sottolineato come sono davvero andate le cose: “Se non posso nemmeno più giocare con la ragazza con cui convivo, piango, sorrido e litigo da 5 mesi, allora non chiamatelo reality. Andate a chiedere ad Oriana se le stavo facendo male“. Una versione quella del gieffino diversa da quella del produzione e non è finita qui.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro, veleno contro la produzione

Subito dopo la squalifica, Daniele ha anche pubblicato il suo primo post da ex concorrente del GF Vip ed anche qui non è stato di certo meno duro. Dopo aver infatti ringraziato ancora il pubblico e chi lo ha sostenuto, ha anche aggiunto: “La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato…E la seconda che le regole sono uguali per tutti“.

L’ex gieffino ha infine sottolineato che presto tornerà a parlare di questa storia perché a quanto pare ancora arrabbiato. Dalle sue parole sembra evidente come per lui siano stati usati due pesi e due misure diverse in casa. Una storia quindi non ancora finita qui.