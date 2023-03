Stop improvviso al GF Vip: “Non andrà più in onda”, salta tutto all’ultimo minuto

Il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato una clamorosa novità in vista del gran finale di questo GF Vip: cosa sta succedendo.

In queste ore la produzione del Grande Fratello Vip e la rete televisiva Mediaset hanno preso una importante decisione in merito al futuro del reality. Lo stesso conduttore Alfonso Signorini ha dato l’annuncio in diretta e confermato quindi le voci che circolavano da ormai diversi giorni.

Una novità inaspettata in quanto arrivata proprio ad un passo dal gran finale e con il pubblico in attesa di scoprire il nome del vincitore. La decisione però è stata presa, resa ufficiale e non è più possibile fare alcun passo indietro: il reality non andrà più in onda il giovedì in prima serata.

GF Vip, novità dell’ultimo minuto: sospeso l’appuntamento del giovedì

Durante l’ultima puntata andata in onda del reality. il conduttore Alfonso Signorini ha fatto un annuncio molto importante. Il padrone di casa del GF Vip ha comunicato al pubblico la decisione di sospendere l’appuntamento del giovedì sera. Una decisione che ha lasciato il pubblico senza parole anche perché l’anno scorso le cose non sono andate così ed anzi il doppio appuntamento è andato in onda fino alla puntata finale.

La produzione ha quindi all’ultimo minuto deciso di tagliare ulteriori appuntamenti con il reality ma il motivo resta avvolto nel mistero. Non è dato sapere se questa decisione è legata agli ascolti o alla recente sfuriata di Pier Silvio Berlusconi contro il comportamento dei gieffini. In ogni caso questo colpo di scena ha portato a delle conseguenze anche per quanto riguarda il televoto e l’elezione di tutti i finalisti di questa edizione.

Novità al GF Vip, come cambia il televoto: la mossa è inaspettata

Gli autori del noto reality si sono quindi visti costretti ad apportare alcuni cambiamenti in vista dei prossimi televoti. Durante l’ultimo appuntamento del giovedì andato in onda, Signorini ha infatti comunicato una seconda novità importante. Il pubblico in occasione del televoto in corso avrà infatti un doppio compito: eleggere il terzo finalista che sarà il più votato mentre chi riceverà meno voti sarà l’eliminato.

Un doppio colpo che dovrebbe quindi servire sia a snellire il cast che eleggere i nuovi finalisti. Non è dato sapere se ci saranno invece televoti flash come accaduto lo scorso anno: un sistema che in realtà ha scatenato più di una polemica a causa di server in tilt o bloccati dai troppi voti.