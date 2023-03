“Spero di avere le forze”: momento difficile per George Ciupilan, il dramma dopo il GF

Dopo il Grande Fratello Vip le cose per George Ciupilan non sono andate per il meglio nel suo privato: le sue ultime rivelazioni.

Nel corso dell’edizione adesso in onda del Grande Fratello Vip, il pubblico è stato messo al corrente anche della storia personale di George Ciupilan. L’ex protagonista de Il Collegio ha parlato dei suoi problemi con l’alcool che ha di recente superato.

Inoltre nel corso del reality ha anche parlato del suo privato ma soprattutto del suo rapporto con il padre. L’ex gieffino ha raccontato di essere scappato da quell’uomo e di essersi finalmente ricongiunto con la madre dopo anni di lontananza. Durante il reality proprio il padre è stato raggiunto dagli autori che hanno fatto recapitare un suo messaggio a George.

Le parole del padre hanno emozionato molto il ragazzo ed in molti hanno ipotizzato un riavvicinamento ma a quanto pare le cose non sono andate così.

George Ciupilan, le rivelazioni sul padre: come stanno adesso le cose

Di recente tutti hanno festeggiato una giornata molto speciale ossia quella dedicata alla Festa del papà. Una festa che per George non si è rivelata essere semplice e lo ha confermato in prima persona. Come riportato da Pipol Tv, l’ex gieffino ha rivelato attraverso i social: “Mi sono preso un giorno di pausa purtroppo per alcuni è una festa per altri è riaprire una porta del passato, come per me in questo caso”.

L’ex gieffino ha rivelato quindi di un rapporto ancora complicato con il padre: “Nonostante le sue parole nei miei confronti, non ho mai avuto modo di parlarci dopo essere uscito“. George però ha a quanto pare alcune speranze in vista del futuro: “Spero un giorno di avere le forze di riallacciare un rapporto o almeno di potere avere un vero e proprio confronto“.

GF Vip, George ha cambiato idea: le sue precisazioni

Dopo il Grande Fratello Vip per George quindi sono cambiate poche cose dal punto di vista privato. Allo stesso tempo invece l’ex gieffino ha cambiato idea in merito ad alcune dinamiche della casa. Nel dettaglio di recente si è riavvicinato all’amico di sempre Matteo Diamante con cui vi era stato uno scambio di frecciatine a distanza.

Inoltre di recente Ciupilan ha sottolineato di aver cambiato idea anche in merito ad alcune dinamiche in casa. L’ex gieffino si è infatti schierato di nuovo dalla parte di Nikita Pelizon e contro Luca Onestini e Edoardo Tavassi.