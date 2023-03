Alfonso Signorini prepara il colpaccio: “Sta facendo il provino”, scelte le prossime opinioniste

Il conduttore Alfonso Signorini potrebbe aver lanciato un clamoroso indizio sulle prossime opinioniste del GF Vip: è accaduto tutto in diretta.

Come già più volte annunciato, il prossimo mese di settembre prenderà il via una nuova edizione del Grande Fratello Vip. Rispetto all’edizione adesso in onda ci saranno alcuni sostanziali cambiamenti ed una sola certezza ossia la presenza di Alfonso Signorini al timone.

Restano invece tanti i dettagli da definire e non solo in merito al cast di concorrenti. Nelle prossime settimane andrà valutato il ruolo di Giulia Salemi ossia quello di gestione del sentiment di Twitter in diretta. Inoltre andrà fatto il punto su chi saranno le opinioniste in studio.

Di recente infatti sia Sonia Bruganelli che Orietta Berti hanno sottolineato di essere decise a fare un passo indietro ma Signorini a sorpresa potrebbe avere già la soluzione in casa.

Alfonso Signorini perde le sue opinioniste: il colpo di scena

Nei giorni scorsi Orietta Berti ha rilasciato alcune dichiarazioni inaspettate ed ha confermato la sua decisione di non fare ritorno nello studio del GF Vip come opinionista. La nota artista sembra interessata a nuovi progetti e tra questi anche quello di un possibile ritorno in Rai da Fazio o per un progetto in solitaria. Dello stesso avviso anche Sonia Bruganelli che nel corso di un’intervista con Sophie Codegoni durante Casa Chi ha rivelato di voler tornare al suo lavoro di sempre ossia l’autrice televisiva.

La moglie di Paolo Bonolis ha poi ipotizzato anche il nome di una sua possibile sostituta che lei sceglierebbe tra i volti giovani a disposizione come Soleil Sorge o la stessa Salemi. Nel corso però dell’ultima puntata andata in onda del GF Vip, alcuni utenti hanno notato un dettaglio particolare e che potrebbe suggerire Patrizia Rossetti e Wilma Goich come prossime opinioniste.

GF Vip, nuove opinioniste sotto esame: il dettaglio in diretta

Sono ormai diverse settimane che la Mediaset ha deciso di chiamare in studio solo tre dei fuoriusciti per ogni puntata. Durante l’ultima andata in onda però in studio vi erano solo due ex gieffine ed appunto la Rossetti con la Goich. Inoltre secondo gli utenti dei social, il conduttore si è più volte rivolto alle due per chiedere il loro parere come se volesse tastare il terreno.

Alcuni hanno proprio ipotizzato un provino in diretta alle due ex gieffine che potrebbero quindi essere prese in considerazione. Dopotutto, come la Berti, anche Wilma è una cantante e potrebbe decidere di mettersi in gioco in vesti completamente diverse.