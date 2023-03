Massimiliano Rosolino incredulo, la confessione è un vero colpo basso: “Non mi fido di lui”

Fulmine a ciel sereno per l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino che deve fare i conti con una spiazzante rivelazione: le parole che nessuno si aspettava.

Massimiliano Rosolino è noto al pubblico italiano per la sua carriera ricca di successi e non solo in campo sportivo. Dopo aver abbandonato il nuoto a livello agonistico, si è infatti messo in gioco in altre vesti. Prima è stato ballerino nel format Ballando con le Stelle, poi opinionista ed anche inviato per l’Isola dei Famosi.

La svolta però per lui è arrivata proprio con il format che al timone vede Milly Carlucci. Durante la sua partecipazione al noto programma di Rai 1, Rosolino ha infatti conosciuto anche l’amore della sua vita e madre dei suoi figli ossia Natalia Titova.

La loro storia prosegue a gonfie vele e nonostante alcune recenti dichiarazioni della professionista che ha in realtà rivelato di non fidarsi del tutto dell’ex nuotatore.

Massimiliano Rosolino, le spiazzanti parole di Natalia: cosa succede a casa

L’ex nuotatore e la ballerina si sono conosciuti nel 2006 ed oggi stanno ancora insieme ma soprattutto sono genitori di due splendide bambine. Il loro rapporto è sempre stato agli occhi di tutti molto forte ed ha superato anche voci di possibili tradimenti da parte soprattutto di Rosolino. A tal proposito però proprio la Titova di recente ha deciso di fare una piccola ed inaspettata precisazione.

Come riferisce il portale Isa e Chia, durante una recente intervista a Nei tuoi panni ha rivelato: “Non mi fido ancora di lui ma lo lascio libero e vivo meglio. Non controllo nulla, chi cerca trova ma magari non voglio trovare. Non sono convinta che troverei qualcosa ma non guarderei mai“. La ballerina non è quindi solita controllare pc e cellulare del compagno ma solo per non scoprire scomode verità.

Natalia Titova e gli inizi con Rosolino, rivelazione shock

Le dichiarazioni della ballerina adesso rischiano però di fare molto rumore e questo anche perché ha aggiunto ulteriori dettagli. La Titova ha infatti raccontato di un atteggiamento da “farfallone” del nuotatore che in passato a quanto pare ha provato a conquistare tutte, lei compresa.

Soprattutto per questo motivo, la nota professionista si sarebbe decisa ad accettare di uscire con lui solo dopo la fine di Ballando con le Stelle. Una serie di rivelazioni scottanti e chissà se Rosolino era già a conoscenza di questo pensiero costante della sua compagna e come reagirà adesso a tutto questo.