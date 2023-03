Iva Zanicchi e l’appello al conduttore: la confessione lascia esterrefatti i fan

Iva Zanicchi e le parole riferito al conduttore più amato della tv: parole che farebbero riflettere e lasciano senza parole i fan

Una delle donne che si è sempre contraddistinta dalla massa per il suo carattere diretto e schietto è proprio lei, Iva Zanicchi. I suoi successi canori sono davvero indimenticabili e hanno fatto la storia della musica italiana di tutti i tempi. Ma non solo: la donna ha cominciato a farsi conoscere in diverse trasmissioni italiane anche in qualità di opinionista. Questa volta ha sorpreso con la sua confessione su uno dei conduttori più amati del momento.

La musica è sempre stata l’animo sensibile di una donna come Iva Zanicchi. Ha partecipato, infatti, alla manifestazione canora più importante d’Italia, il Festival di Sanremo per ben dieci volte, aggiudicandosi la vittoria per 3. Le soddisfazioni non sono mai mancate per la donna che ultimamente ha ripetuto la performance nella kermesse scorsa 2022 con il brano Voglio amarti.

In molti conoscono la simpatia e l’ironia che contraddistingue Iva dal resto delle sue colleghe. La donna è sempre diretta e schietta, ed è questa la caratteristica invidiabile che la rende tra le artiste più apprezzate e volute nel mondo televisivo. E’ successo anche a Ballando con le stelle in questa edizione, nonostante gli scontri con l’opinionista Selvaggia Lucarelli è riuscita a dimostrare il suo valore.

Iva Zanicchi, inoltre, ha deciso di dare dei consigli ad uno degli uomini che, da circa 3 anni a questa parte ha cambiato totalmente il modo di fare televisione raggiungendo un risultato davvero incredibile: stiamo parlando del conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus.

Iva Zanicchi e il deciso appello al conduttore

Iva Zanicchi ha deciso di concedere un’intervista al settimanale Gente in cui fa un appello al conduttore Amadeus. Con il suo spirito ironico e la sua schiettezza invidiabile, la 82enne ha voluto dare dei consigli al noto conduttore rivelando cosa toglierebbe e su cosa punterebbe di più.

La cantante ha sottolineato: “Cosa cambierei? Toglierei di mezzo la politicizzazione, i sermoni. Capisco che ci sono cinque giorni e parecchie ore di spettacolo da riempire, ma qui si esagera. Molta gente la pensa come me”.

Inoltre, dopo aver elencato alcune cose che cambierebbe, ha voluto difendere a spada tratta Amadeus che è già al lavoro per il prossimo Festival 2024: “Non mi tocchino Amadeus! Lo adoro. È simpatico, umano e anche un buon direttore artistico. Quest’anno ha infilato un bel cast di gente che piace ai giovani da Madame a Lazza […]”.