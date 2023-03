Il Paradiso delle Signore, Veronica mette Gloria spalle al muro: costretta a scappare via da Milano

Nuove anticipazioni sui prossimi appuntamenti della soap opera de Il Paradiso delle Signore: sviluppi incredibili per Gloria e Veronica.

Prosegue senza sosta la messa in onda della soap opera de Il Paradiso delle Signore che macina da anni ascolti record. Nuovi appuntamenti sono attesi anche nel corso delle prossime settimane dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.10 su Rai 1.

Allo stesso tempo però è sempre più vicino il finale di questa settima stagione previsto per la prima settimana di maggio. Gli ultimi appuntamenti regaleranno alcuni clamorosi coli di scena ed uno di questi è a quanto pare legato a Veronica e Gloria.

Le due protagoniste hanno ancora una cosa in comune ossia l’amore che entrambe ancora provano per Ezio e che le porterà verso una decisione inaspettata.

Il Paradiso delle Signore, amara scoperta per Veronica: scoppia il caos

La famiglia Colombo-Zanatta non sta affrontando un periodo semplice legato anche alla gravidanza inaspettata di Gemma. A peggiorare la situazione però sarà proprio Veronica che assalita dai dubbi, deciderà di dare il via ad alcune indagini alle spalle di Ezio. L’intenzione della donna sarà quella di scoprire che legame c’è ancora tra il suo compagno e la sua prima moglie Gloria.

Dopo alcune ricerche, la Zanatta scoprirà dell’esistenza di una storia segreta e non solo quindi di un rapporto lavorativo. Per questo motivo, la donna deciderà di agire e di affrontare Gloria a viso aperto. Le due si troveranno quindi faccia a faccia e la Zanatta deciderà di mettere la sua rivale davanti ad una decisione molto importante. Per sfuggire a questo ricatto, Gloria dal canto suo farà una ulteriore scelta in grado di cambiare del tutto le sue sorti.

Gloria via da Milano: giallo sul suo ritorno

Secondo le anticipazioni, dopo il confronto con Veronica, la capo commessa Gloria deciderà di lasciare Milano e raggiungere sua figlia Stefania in America. Non è dato sapere se la sua sarà una partenza di sola andata e definitiva o se ci sarà per lei possibilità di ritorno anche perché la donna è arrivata nel capoluogo lombardo proprio per stare con lei.

Nel corso delle ultime puntate in programma, il pubblico potrebbe quindi assistere al suo addio o al suo ritorno clamoroso per raccontare ad Ezio la verità e provare quindi a riunire la sua famiglia. Non resta che attendere la messa in onda del gran finale per saperne di più.