Un Posto al Sole, sul set tutti in lacrime: è stato un momento difficilissimo

Il set di Un Posto al Sole ha regalato un momento emozionante ed allo stesso tempo molto triste a tutti gli attori coinvolti.

Sul set di Un Posto al Sole tutti gli attori protagonisti si sono a quanto pare trovati a dover fare i conti con un momento molto difficile. In questi giorni è andata infatti in onda una puntata che tutti, attori e spettatori compresi, aspettavano da molto tempo.

Gli autori della nota e storica soap opera napoletana in onda su Rai 3 hanno infatti deciso di mandare finalmente in onda la puntata dedicata alla scomparsa del personaggio di Teresa. Una scelta quasi obbligata in quanto anche l’attrice Carmen Scivittaro, che per anni ha dato il volto al noto personaggio, è venuta a mancare.

La scena dell’annuncio della morte del suo personaggio ha emozionato il pubblico ed a quanto pare anche gli stessi attori impegnati sul campo.

Un Posto al Sole, la scomparsa di Carmen: la reazione della nota attrice sul set

Prosegue la messa in onda della soap opera Un Posto al Sole con appuntamenti in programma dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.35 su Rai 3 dopo il format Il Cavallo e la Torre di Marco Damilano. Tra le ultime puntate trasmesse quelle con al centro della trama la scomparsa di Carmen arrivata per tutti come un fulmine a ciel sereno. Girare quella scena non è stato semplice e lo ha rivelato una delle attrici presenti sul set.

L’attrice Giorgia Gianetiempo, che nella soap veste i panni di Rossella, nipote proprio di Carmen, ha raccontato ai microfoni di Napoliclick.it: “Appena ho letto le scene dei funerali di nonna Teresa ho pianto per tutto il tempo. Quello andato in onda è stato il nostro omaggio per lei“. Un gesto quindi dovuto e fatto con il cuore ma per la Gianetiempo è stato significativo anche perché non era in Italia quando la Scivittaro è venuta a mancare.

Giorgia Gianetiempo, le parole sulla scomparsa di Carmen

L’attrice durante la stessa intervista ha infatti rivelato: “Carmen ci ha lasciati lo scorso agosto ed io ero dall’altra parte del mondo con Luca (Turco interprete di Niko Poggi, ndr). Non siamo riusciti a tornare in tempo per i funerali ma ho pianto molto insieme a lui“. Una grave perdita per tutti ma per la giovane attrice un pò di più visto il loro legame.

Le due erano infatti nonna e nipote nella soap e si sono quindi trovate spesso a lavorare insieme. Inoltre, Giorgia ha sempre sottolineato i tanti consigli ricevuti da Carmen per rendere al meglio sul set.