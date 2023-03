Teresa Langella in lacrime, si sono detti addio in aeroporto: decisione inevitabile

Un annuncio in lacrime sui social ha confermato la momentanea separazione tra Teresa Langella e il fidanzato Andrea: svelato il motivo.

Teresa Langella è nota al grande pubblico e agli utenti social per la sua passata esperienza nello studio del dating show Uomini e Donne. L’influencer è stata infatti una nota tronista del format che le ha permesso di trovare anche l’amore della sua vita.

Nel programma la Langella ha infatti conosciuto Andrea Dal Corso e dopo un iniziale e secco no al momento della scelta, i due ogni sono una coppia. Di recente però proprio l’ex corteggiatore ha pubblicato alcune foto che hanno fatto preoccupare e non poco i loro fan.

Nel dettaglio si tratta di una serie di scatti con protagonista Teresa e Andrea in aeroporto ma soprattutto in lacrime. I due a quanto pare si sono visti costretti a separarsi ed hanno svelato anche il motivo.

Teresa Langella, lacrime in aeroporto con Andrea: la rivelazione inaspettata

In queste ore Andrea Dal Corso ha pubblicato due foto che lo vedono abbracciato ad una Teresa particolarmente commossa. La location è particolare in quanto si tratta dell’aeroporto Malpensa di Milano con solo l’ex corteggiatore in partenza. Nel primo scatto Dal Corso ha infatti scritto: “Ciao amore bello“. A quanto pare quindi i due si sono salutati e perché destinati a non vedersi per molto tempo.

Lo stesso Andrea ha poi pubblicato una seconda loro foto e questa volta con le spiegazioni del caso: “Staremo lontani per un pò per reciproci impegni lavorativi. Ma hai mai provato quella sensazione di esser distanti ed al contempo insieme?”. Nessun problema quindi per i due che continuano ad essere innamorati ma allo stesso tempo molto impegnati a causa del lavoro.

Teresa e Andrea, amore a gonfie vele: i buoni propositi per il futuro

Teresa ed Andrea hanno quindi ancora intenzione di scrivere insieme il loro futuro. Una buona notizia che arriva dopo alcune settimane molto emozionanti per la coppia. Di recente ed in occasione di un viaggio insieme, l’ex corteggiatore ha chiesto alla compagna di sposarlo con una proposta che ha stupito ed emozionato tutti. Da un elicottero la Langella ha infatti visto il messaggio “Mi vuoi sposare?” che Andrea ha fatto scrivere sulla sabbia.

Inoltre l’ex tronista in questi giorni ha rivelato anche di stare già pensando a come sarà il giorno delle loro nozze. La Langella ha rivelato che senza dubbio le servirà molto tempo per preparare tutto ma soprattutto per scegliere l’abito bianco.