“Abbiamo fatto pace”: incontro segreto per Manila Nazzaro, fa parte di nuovo della sua vita

Retroscena inaspettato sull’ex gieffina Manila Nazzaro e la sua vita privata: si sono visti ed hanno trovato la loro pace.

Durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, una delle protagoniste si è rivelata essere anche Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia si è messa in mostra per il suo carattere molto forte ed anche perché al centro di alcuni confronti e scontri infuocati con altri concorrenti.

Negli ultimi mesi all’interno della casa più spiata d’Italia, la Nazzaro si è scontrata però anche con una protagonista in studio. In più di una occasione vi sono stati alcuni botta e risposta infuocati con Clarissa Selassié, scesa in campo per difendere le sorelle.

A distanza di un anno dal termine della loro edizione del reality, la minore delle principessine di Etiopia è tornata a parlare sui social. Rispondendo ad alcune domande, ha rivelato come stanno le cose con alcuni ex compagni di avventura.

Manila Nazzaro, le parole di Clarissa Selassié: il punto sul loro rapporto

Clarissa Selassié ha come di consueto deciso di rispondere ad alcune curiosità di coloro che la seguono. Con un box domande Instagram ha fatto il punto sui prossimi progetti ed allo stesso tempo ha parlato anche del rapporto con alcuni ex inquilini della casa più spiata d’Italia. L’ex gieffina ha sottolineato di essere in contatto con alcuni di loro e di aver recuperato anche un rapporto molto speciale.

La minore delle principessine ha rivelato di aver fatto pace proprio con la Nazzaro: “In privato con tutta la serenità ci siamo lasciate andare e abbiamo fatto pace perché è questo che fanno due persone quando si vogliono bene. Non si abbandonano mai veramente”. A quanto pare tra le due è quindi tornato il sereno e qualche indizio era arrivato dai social nei mesi scorsi.

La vita sentimentale di Manila, sviluppi clamorosi: nessuno se lo aspettava

Dal punto di vista dell’amicizia per Manila è quindi un periodo di buone notizie. Al contrario della vita sentimentale che non le ha regalato una sorpresa in positivo. Sono diversi mesi infatti che si vocifera di una crisi in corso con il compagno Lorenzo Amoruso. I due non si vedono insieme da tempo ed alcuni commenti dell’ex calciatore fanno pensare ad una fine definitiva.

In attesa di capire se anche in questo caso ci saranno cambiamenti in positivo, la Nazzaro si gode le sue amiche e soprattutto sembra concentrata sui progetti lavorativi. Anche sotto questo punto di vista le cose sembrano andare a gonfie vele.