Se hai un vicino spione fai attenzione: questa abitudine può costarti 800€ di multa | Lo facciamo tutti ogni settimana senza pensarci

Attenzione al vicino spione, perché senza che nemmeno te ne accorgi potrebbe vendicarsi su questa abitudine che tutti noi abbiamo… la quale potrebbe costarti anche 800 euro.

Quello degli ambiti della giurisprudenza che spesso il cittadino tende sottovalutare, senza ombra di dubbio, e quello che disciplina il rapporto tra vicini fuori e dentro il condominio, soprattutto in questo ultimo caso.

Non è un mistero che all’interno della vita condominiale esistono regole ferree su come gestire il proprio quotidiano, un esempio pratico per capire quanto stiamo dicendo, non a caso, è rappresentato da eventuali lavori che vengono effettuati all’interno degli appartamenti di riferimento: questi non possono mai iniziare prima delle 8:00 per poi essere completati entro le 13:30, prima di riprendere alle 16 e continuare fino alle 20:30.

Il tutto non finisce di certo qui, perché norme super severe sono state promulgate per disciplinare eventuali rumori molesti, moderando persino cattive abitudini, così che il condominio diventi una piccola comunità dove poter vivere essere la mente disciplinata secondo le leggi della giurisprudenza.

Bisogna tenere bene in mente che esiste un caso specifico a causa del quale possiamo ricevere anche una multa di 800 euro.

Per colpa del vicino spione rischi davvero una multa salatissima

L’attenzione oggi si concentra su un’abitudine comune a tutti noi, come quella di stendere i panni che sporgono dal balcone e che possono andare a intaccare la visibilità del tuo vicino di casa e non solo. Stendere i panni vuol dire anche creare del bagnato sulla proprietà altrui, con un’altissima probabilità di imbattersi in incidenti eventuali.

Quanto detto è molto di più, dunque, rientra nelle casistiche previste dal limite di tolleranza per garantire il buon vicinato e un quotidiano sereno tra gli abitanti del condominio.

Cosa succede se il vicino esplora e ci denuncia?

Qualora avessimo superato la soglia di tolleranza del nostro vicino circa le immissioni e la soglia normale di tollerabilità, verranno avviate una serie di valutazioni per verificare la sua versione dei fatti prendendo in esame anche gli altri abitanti del condominio, il tutto in vita di legge al regolamento condominiale che prevede a volte anche delle sanzioni pecuniarie.

L’abitudine di stendere i panni se va ben oltre questo limite di tolleranza, rovinando anche il decoro architettonico dello stabile, ci può fare rischiare una sanzione che va da 200 a 800 euro. Sulla base di tale motivazione, infatti, il consiglio rimane sempre quello di effettuare queste manovre a casa dai balconi interni così da evitare problematiche future.