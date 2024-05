28 app VPN infette sono pronte a rubarti i dati bancari | Cancellale subito, potresti aver già scaricato una di queste

Da sogno a incubo. Ban immediato per queste VPN: altro che svolta, almeno 28 ti rubano i dati. Controlla la lista.

VPN, acronimo di “Virtual Private Network” una rete privata virtuale che permette di stabilire una connessione, quando si utilizzano reti pubbliche. In teoria dovrebbero essere le più sicure, in quanto crittografano il tuo traffico internet, rendendoti un utente mascherano.

Nessuno sa che sei tu, difficile se non impossibile per terzi tracciare le tue attività online e rubare dati, visto che tra l’altro crittografia avviene in tempo reale. Almeno così sono nate ed esplose le VPN. Ma nel mondo virtuale spesso nulla è come appare.

Il boom delle VPN nascono dalla possibilità di nascondere il tuo indirizzo IP consentendo alla rete di reindirizzarlo attraverso un server remoto appositamente configurato gestito da un host VPN. Ciò significa che se navighi online con una VPN, il server VPN diventa la fonte dei tuoi dati.

Ci hanno sempre detto che così facendo il provider che utilizzi non possono vedere quali siti web visiti o quali dati invii e ricevi online. Magari sarà pure vero per la stragrande maggioranza dei casi. Non per tutti. O meglio, non per tutte le VPN. Ce ne sono da bannare almeno 28.

Un nuovo attacco

L’audace colpo dei soliti noti. Si potrebbe titolare così che le nuove immissioni di VPN fraudolenti, direttamente sul Play Store di Google. Da Mountain View stanno facendo per difendersi, ma a quanto pare Android davanti a un numero di app malevoli che continua a crescere e a proliferarsi, molto più che su iOS.

Il sistema operativo di Google si sta rivelando una via molto trafficata da queste VPN farlocche. Che non solo non fanno ciò per cui sono nate, ma ti rubano i dati bancari, svuotandoti il conto. La Satori Threat Intelligence di Human, almeno è riuscita a fare qualcosa.

Tra Alert e fake: cancellate subito queste app VPN

La nota società di sicurezza informatica, alfiere di Human, ha identificato una serie di app VPN dannose che, se installate su uno smartphone o un tablet, devono essere eliminate il prima possibile. Perché?

Perché sono finte VPN, che trasformano gli smartphone Android in server proxy all’interno di una rete dannosa: il che significa che fungono da collegamenti per cyber criminali. Di seguito la black list di queste VPN, che di VPN hanno ben poco: Lite VPN. Anims Keyboard, Blaze Stride, Byte Blade VPN. E ancora Android 12-13-14 Launcher. CaptainDroid Feeds, Free Old Classic Movies, Phone Comparison, Fast Fly VPN, Fast Fox VPN, Fast Line VPN, Funny Char Ging Animation, Limo Edges, Oko VPN, Phone App Launcher, Quick Flow VPN, Sample VPN, Secure Thunder, Shine Secure, Speed Surf, Swift Shield, Turbo Track VPN, Turbo Tunnel VPN, Yellow Flash VPN, VPN Ultra, Run VPN.