Isola dei Famosi, annullata la partenza all’ultimo minuto: costretta dalla madre a rinunciare

Un volto noto al pubblico di casa Mediaset ha rivelato di essere stata ad un passo dall’Isola dei Famosi e di aver poi rinunciato.

Uno degli appuntamenti più attesi della stagione televisiva è quello con l’Isola dei Famosi. Il reality è amatissimo dal grande pubblico e una nuova edizione sta per prendere il via, la terza in casa Mediaset e con Ilary Blasi al timone. Saranno tanti i volti che proveranno a mettere alla prova la loro resistenza fisica in Honduras.

Da sempre, a causa delle condizioni sull’isola e del poco cibo a disposizione, questo reality è considerato tra i più difficili da affrontare. I naufraghi non a caso si preparano con attenzione nei mesi prima della partenza lavorando sia sul fisico sia sul rapporto con il cibo.

Questo è un dettaglio non da poco e che a quanto pare ha spinto la madre di un volto noto dei social a fare un passo indietro nel corso di una vecchia edizione del reality.

Isola dei Famosi, costretta a rinunciare: la rivelazione in diretta

Un dettaglio particolare è emerso in queste ore e durante l’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello Vip. Il conduttore Alfonso Signorini ha infatti mostrato ad Antonella Fiordelisi una lettera di sua madre prima di farle lasciare la casa. Il giornalista ha poi rivelato alla gieffina come la madre si sia impegnata per convincere i fan a non salvarla al televoto e quindi riportarla subito a casa.

A quanto pare la madre è da sempre molto preoccupata per la figlia. Come riportato da Biccy, la stessa Antonella ha rivelato di non essere stupita a causa di un precedente. Il noto portale su Twitter ha infatti riportato: “La mamma di Antonella Fiordelisi che le ha chiesto di non partecipare a L’Isola dei Famosi perché sarebbe stata male a vederla in Honduras soffrire la fame“.

Antonella Fiordelisi, dopo l’Isola anche il GF Vip: lo zampino dei genitori

Questa clamorosa indiscrezione ha lasciato senza parole gli utenti dei social che si sono ancora una volta soffermati sul comportamento dei genitori della Fiordelisi. In molti hanno sottolineato: “Famiglia alquanto preoccupante. Povera ragazza, ora è chiaro perché è così”, “Che famiglia strana”.

La mamma di Antonella Fiordelisi che le ha chiesto di non partecipare a L’Isola dei Famosi perché sarebbe stata male a vederla in Honduras soffrire la fame 💀🚑 #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 20, 2023

Inoltre in questi mesi in molti hanno criticato l’eccessiva ingerenza dei genitori di lei e soprattutto il loro zampino nel caso Gianluca Benincasa. Il padre della Fiordelisi avrebbe infatti bloccato l’ingresso dell’ex della figlia con una serie di denunce.