Addio Mara Venier, la ‘tragedia’ era nell’aria: ci hanno provato fino all’ultimo

La conduttrice Mara Venier si è lasciata sfuggire una frase che ha scatenato grande preoccupazione tra i suoi stessi fan: cosa sta succedendo.

Mara Venier è un volto storico di casa Rai e la padrona di casa di Domenica In. Nel dettaglio si tratta di un format vincente ed in grado di attirare una grande fetta di spettatori nel suo appuntamento della domenica pomeriggio.

Il programma, che va in onda dal lontano 1976, è sempre attesissimo dal grande pubblico e non solo per le interviste a cuore aperto che vedono coinvolti i vari volti noti della televisione italiana. I risultati sono senza dubbio legati anche alla simpatia ed alla spontaneità della conduttrice.

Adesso però proprio il pubblico del noto format e gli affezionati alla conduttrice devono preoccuparsi ed a causa di una frase pronunciata dalla diretta interessata.

Mara Venier, il commento lascia tutti stupiti: terremoto in arrivo

In queste ore Mara Venier ha pubblicato su Instagram un post molto emozionante ma che allo stesso tempo ha aperto un vero e proprio giallo. La conduttrice ha infatti diramato un video con protagonista il cantante Tananai che durante una sua intervista a Domenica In ha scelto di regalarle il suo disco d’oro. Un gesto accolto con piacere dalla Venier che ha aggiunto anche un suo personale commento.

La conduttrice ha sottolineato: “Lavoro da tanti anni (tranquilli presto andrò in pensione…) ma sono rimasta molto colpita da questo gesto così affettuoso e unico (chi altro l’avrebbe mai fatto????)nei miei confronti da parte di Tananai. Grazie davvero sei nel mio cuore ragazzo con un animo nobile e generoso….la zia ti vuole bene”.

Grande preoccupazione tra i fan della Venier: cosa succede alla conduttrice

Queste parole hanno attirato l’attenzione del pubblico e non solo perché cariche di grande emozione. Molti utenti hanno infatti posto l’attenzione sul riferimento che la Venier ha fatto al periodo della sua pensione. La conduttrice ha confermato che non manca molto a tale traguardo e potrebbe quindi prendere molto presto questa strada. In molti sono preoccupati in quanto la conduttrice potrebbe cominciare ad effettuare qualche cambiamento ai suoi impegni già nei prossimi mesi.

Non a caso di recente la Venier ha rivelato di essere pronta a lasciare il timone di Domenica In. Non è la prima volta che la conduttrice si lascia andare a certe rivelazioni ma questo commento sembra adesso rappresentare una vera e propria conferma delle sue future intenzioni.