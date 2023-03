Silvia Toffanin, dopo anni esce la verità: “L’ho tenuto nascosto”

La conduttrice Silvia Toffanin non si aspettava di ricevere una rivelazione così scottante: lo ha tenuto nascosto per molto tempo.

Durante questa stagione televisiva, la rete Mediaset ha confermato il ritorno di Silvia Toffanin come padrona di casa del format Verissimo. Un doppio appuntamento settimanale al sabato e alla domenica pomeriggio con interviste emozionanti e a cuore aperto.

Tanti ospiti in questi mesi si sono avvicendati nello studio del programma ed hanno rivelato anche alcuni segreti del loro privato. Nel corso di un recente appuntamento, un volto noto della televisione italiana ha deciso finalmente di rivelare un dettaglio ancora sconosciuto della sua vita.

Una vera e propria confessione che la stessa Toffanin ha raccolto con grande stupore: si tratta di una verità inaspettata su Elenoire Casalegno.

Silvia Toffanin, il racconto di Elenoire Casalegno: quel dettaglio della sua vita privata

La showgirl Elenoire Casalegno è stata ospite di Silvia Toffanin durante un recente appuntamento con Verissimo ed in compagnia della sua amica e collega Samantha De Grenet. Le due hanno parlato della loro amicizia che dura da ormai diversi anni e nel farlo la De Grenet si è lasciata sfuggire una breve dichiarazioni sulla sua amica: “La persona che ha accanto è una di quelle persone che danno serenità sin dal primo sguardo“.

A quel punto la Casalegno ha confermato di essere sentimentalmente impegnata e di essersi fatta furba con il tempo: “L’esperienza insegna e l’ho tenuto nascosto. Non sono contraria al matrimonio degli altri, per quanto mi riguarda invece mai dire mai”. Nella vita della showgirl c’è quindi un grande amore ma a quanto pare, a differenza dell’amica, non ha alcuna intenzione di sposarsi.

Il grande amore di Elenoire Casalegno: le parole sulla figlia

Nessun matrimonio all’orizzonte quindi per la Casalegno che intanto ha confermato di avere già un amore molto importante nella sua vita ossia sua figlia. A tal proposito ha raccontato: “A 23 anni avevo il desiderio di avere mia figlia Swami e sono molto felice. Abbiamo un rapporto conflittuale, la osservo e vedo grandi differenze. Grazie a lei ho imparato ad accettare che le persone la possano pensare in modo diverso da me“.

Da queste parole si evince quindi che la showgirl sta vivendo un periodo felice da tutti i punti di vista che sia la famiglia, l’amore e la famiglia. A questo punto si attendono solo novità per quanto riguarda la sfera strettamente lavorativa.