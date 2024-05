Se viaggi molto in aereo non portare più la valigia rigida con le ruote, finirai per pentirti | L’assistente di volo ti spiega perché

Fai moltissima attenzione al modo in cui prepari il tuo bagaglio prima di salire in aereo, ma cosa più importante evita la valigia rigida.

Quello che ti stavo per dire ti sembrerai esagerato, ma sappi che sono consigli dati da un esperto in materia nonché un assistente di volo di Air France, Emily Cooke-Martageix, che recentemente ha rilasciato un’intervista a Daily Mail.

L’assistente di volo ha deciso di mettere a disposizione del magazine e la sua esperienza lavorativa, la quale le ha permesso di ottimizzare nel migliore dei modi la preparazione dei bagagli e di scoprire quali sono la maggior parte degli errori che vengono commessi dai passeggeri quando protraggono la loro valigia.

Si tratta di consigli davvero molto utili che andrebbero applicati di viaggi in viaggio a prescindere dalle nostre abitudini e dalla quantità di voli che prendiamo durante l’anno, in questo modo eviteremo di portare peso in più senza e oggetti non indispensabili.

Entriamo nel nocciolo della questione, così da ottimizzare al meglio il nostro taglio mettendo in pratica i consigli dell’assistente di volo di Air France.

Ecco cosa fare prima di partire per un nuovo viaggio

Nel corso degli ultimi giorni a fare il giro dei media è stata l’intervista che Emily Cooke-Martageix ha rilasciato Daily Mail, la quale ha rivoluzionato totalmente la concezione che ognuno di noi di bagaglio da portare in aereo. Innanzitutto, l’assistente di volo consigliati di prestare molta attenzione alla borsa che portiamo come effetto personale, qui dove va messo solo ciò che è realmente necessario così da essere sempre pronto all’uso come power bank, pc, tablet, eventuali caricabatterie, almeno un adattatore per le prese, farmaci e creme serali.

Successivamente, Emily al magazine in questione spiega anche di fare in modo che i documenti personali, soprattutto il passaporto, venga tenuto al sicuro all’interno della propria borsa preferibilmente chiusi in delle bustine di plastica impermeabile. Altro tassello importante è rappresentato dai liquidi che possono essere portati in cabina: “La variazione della pressione dell’aria può talvolta causare la fuoriuscita dei liquidi, anche se sono inferiori a 100 ml e il tappo è avvitato– spiega l’assistente di volo-. Per evitare ciò, consiglio sempre di prediligere salviettine e saponi soli, quando possibile, per evitare fuoriuscite nello zaino“.

Niente valigia rigida per il tuo viaggio e non solo…

Emily Cooke-Martageix successivamente ha concentrato la sua attenzione sui vestiti da portare durante il viaggio, qualunque sia la destinazione la durata, rilasciando il seguente consiglio: pianificando giorno per giorno gli abiti da dover mettere, insieme all’intimo scarpe, prediligendo sempre quelle basse in quanto occupano meno spazio e sono più semplici da portare.

In conclusione, l’assistente di volo consiglia anche di preferire valigie in tessuto e a quelle rigide, perché avranno meno margine di movimento e tenderanno a rompersi più facilmente. Allo stesso modo fate in modo che la valigia abbia un peso contenuto, in modo tale che voi stessi potrete riporla autonomamente nella cappelliera: “Per favore, non fate valigie pesanti. Se non potete sollevarle voi stessi e metterle nella cancelliera – conclude Emily Cooke-Martageix – significa che sono troppo pesanti anche per noi assistenti e non vogliamo farci male alla schiena stanno lavorando i vostri bagagli”.