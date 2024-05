Bancomat, se trovi una banconota dimenticata non metterla mai in tasca | Chiama subito la polizia, stai rischiando la galera senza saperlo

Trovi una banconota smarrita nei pressi di un bancomat? Meglio non prenderla, non sai in che guaio potresti cacciarti.

Può capitare a tutti, una volta nella vita. Ti rechi allo sportello del bancomat per un prelievo e trovi una o più banconote non ritirate. Il primo pensiero è quello di metterle in tasca e ringraziare la fortuna.

In realtà quella è l’unica cosa da non fare. Non sai infatti cosa ti potrebbe succedere. Molto meglio chiamare le forze dell’ordine, come ha fatto qualche anno fa una signora in un paese nel padovano.

La sua storia è stata raccontata da alcuni giornali all’epoca, e anche se qualcuno avrà ritenuto sciocco il suo comportamento, in realtà ha fatto l’unica cosa giusta.

Oggi ti raccontiamo questa storia per metterti in guardia e consigliarti di fare la cosa giusta qualora anche tu dovessi trovare denaro disperso nei pressi di un bancomat.

Bancomat: cosa fare se trovi denaro non tuo

Il Gazzettino ha raccolto la testimonianza di questa signora che ha raccontato che mentre era in attesa del suo turno per un prelievo nota la signora davanti a lei in evidente difficoltà allo sportello. Quando questa termina la sua operazione, va via. Così la sorpresa: “Appena mi sono avvicinata al dispositivo, sul video del bancomat è apparsa la frase: transazione conclusa, tessera ritirata. Pochi istanti dopo ecco uscire dallo sportello il denaro contante. Ho realizzato immediatamente che la signora si fosse dimenticata i soldi perché di fretta oppure perché pensava di non aver concluso l’operazione. Li ho presi subito per portarglieli, sicura di poterla trovare essendo passato pochissimo tempo”.

Ma non la trova più. Fa un appello sui social e poi si rivolge ai carabinieri, e conclude: “Lunedì andrò in banca. Certamente con le telecamere e con l’orario dell’operazione sarà possibile risalire a chi è intestato il bancomat e quindi potrò darle il denaro di persona”. E tu, avresti fatto lo stesso?

A cosa vai incontro

Possiamo dire che la signora si è comportata in uno dei modi giusti. Perché se avesse lasciato i soldi lì, come ben sappiamo lo sportello li avrebbe risucchiati al suo interno, e sarebbe stata poi la legittima proprietaria stessa a rivolgersi alla banca per risolvere la questione. Ma l’importante è essersi prodigata per restituirli e non trattenerli. In un simile caso, lo sai che potresti incorrere in ben due tipi di reato? L’art. 646 Codice Penale parla di appropriazione indebita: “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto(2, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa , con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000”.

Mentre l’Articolo 625 integra il furto aggravato: “Se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire o che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, aggravante inserita al fine di approntare una risposta sanzionatoria più incisiva a fenomeni di particolare allarme sociale”. Le telecamere risalirebbero immediatamente a te. Ora che lo sai, siamo sicuri che sapresti immediatamente cosa fare.