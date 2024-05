Rompicapo matematico livello over 9.000: qual è il numero mancante? | Solo il 3% di chi lo fa ci riesce in 30 secondi

Indovina qual è il numero mancante. Questo è il rompicapo matematico che in pochi sanno risolvere. Solo il 3% ci riesce.

Gli indovinelli matematici sono molto intriganti, mettono alla prova la mente di coloro che vi si sottopongono. Ottima palestra per il cervello e per la memoria, sottoporsi ai test visivi, logici e matematici permette anche di determinare quello che è il QI del soggetto.

Spesso essi sono utilizzati dagli psicologi, ma anche dagli informatici per determinare le capacità di alcuni individui. Ne esistono veramente molto e ci si può cimentare in maniera molto semplice, cercandoli sul web.

Il test numerico presente nell’immagine appena qui sopra, permette di immergersi in un interessante rompicapo che si basa sulla logica matematica. Sono in molti che ci potranno confermare che in effetti sono in un numero molto limitato, coloro che riescono a superare il test, dimostrando un quoziente intellettivo di gran lunga maggiore della media.

Chissà se tu sai quale numero andrebbe inserito nella casella vuota. L’enigma è molto più impegnativo di quello che si possa credere. Affrontarlo permette di mettere alla prova la capacità cerebrale di ognuno di voi che ci sta leggendo. Insomma, cosa aspetti a scoprire la risposta giusta?

Il test matematico e lo sviluppo cognitivo

Ma prima di scoprire la risposta giusta, soffermiamoci un attimo, cerchiamo di comprendere cosa sia la logica matematica. I test in questione, in effetti, è un elemento crociale e significativo per la mente umana e permetterebbe di sviluppare nuove capacità, che aiutarebbero anche nella gestione delle più semplici società.

Spesso questi quiz possono sembrare complessi, ma poi la risposta è molto più semplice di quello che si possa credere. Quasi banale oseremmo dire. Ti occorre solo qualche competenza algebrica per trovare la risposta giusta.

La risposta del test

Quello che occorre fare è trovare il numero mancante è cercare di concentrarsi in maniera specifica su di esso. Si può arrivare alla soluzione seguendo alcuni passaggi. Innanzitutto si moltiplica 4×3=12, 7×3=21 e poi ?x3=39.

Il numero giusto sarebbe il 13, questa la soluzione al test matematico che diventa molto semplice da risolvere in pochissimo tempo.