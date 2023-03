Nicole Murgia spiazzata: “Viste cose che non mi sono piaciute”, non le risponde più al telefono

Verità amara per Nicole Murgia che dai social scopre cosa sta davvero succedendo con il noto ex gieffino: le parole che non si aspettava.

Quando Nicole Murgia ha di fatto lasciato la casa del Grande Fratello Vip si è trovata subito al centro della polemica. Una situazione legata ad alcune immagini andate in onda in diretta con protagonista l’ex attrice e Edoardo Donnamaria. Una serie di comportamenti ambigui che hanno scatenato varie reazioni.

Le prime critiche sono arrivate da Antonella Fiordelisi, fidanzata di Edoardo, che si è subito detta delusa dalla situazione. In un secondo momento anche alcuni dei presenti in casa hanno giudicato la cosa fuori luogo. Ed infine anche i telespettatori che hanno quindi votato per eliminarla alla prima occasione possibile.

Alcuni giorni fa poi anche Edoardo Donnamaria si è visto costretto a lasciare il gioco per squalifica ed a quel punto tutti si aspettavano di leggere di un contatto tra i due ma le cose sono andate in modo inaspettato.

Nicole Murgia, la rivelazione di Edoardo: come sono andate le cose

Nel corso di una recente intervista, la Murgia ha rivelato di essersi messa in contatto con Donnamaria fuori dalla casa ma di non aver ricevuto alcuna risposta. Una situazione che a quanto pare ha lasciato interdetta per prima lei ma che dietro ha una motivazione valida. Lo ha chiarito lo stesso Edoardo che in queste ore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Casa Chi.

Durante il consueto appuntamento settimanale con Sophie Codegoni ha infatti rivelato: “Antonella mi ha chiesto di prometterle di non vederla quando uscivo ed ho mantenuto una promessa. Poi ho visto delle cose che non mi sono piciute della Murgia una volta fuori dalla casa. Ha seguito persone…un discorso che non vorrei affrontare adesso”.

Edoardo Donnamaria contro la Murgia, cosa nasconde: la clamorosa ipotesi

L’ex gieffino non ha quindi voluto approfondire il motivo dietro la sua decisione ma gli attenti utenti dei social hanno una loro teoria. Secondo una clamorosa ipotesi, una volta fuori dalla casa Donnamaria avrebbe visto alcune interazioni tra la Murgia e Gianluca Benincasa, ex fidanzato e primo accusatore di Antonella.

Una situazione che potrebbe averlo quindi condizionato nella sua scelta e che non può essere affrontata a causa di alcune denunce in corso. Seguiranno senza dubbio aggiornamenti anche perché la Murgia dal canto suo ha già dimostrato di non avere paura di dire tutto quello che pensa.