Rai 2, arriva la decisione a sorpresa: format e conduttore di nuovo in onda

Novità inaspettata per il pubblico di Rai 2 che potrà assistere al ritorno in onda di un noto format sia questa estate che in vista di settembre.

Questa seconda parte della stagione televisiva è ormai entrata nel vivo ed in alcuni casi si parla già di quali programmi termineranno definitivamente a maggio e quali invece torneranno anche a settembre. A tal proposito è arrivata una clamorosa indiscrezione su uno dei format più discussi ed in onda su Rai 2.

In questi giorni infatti, il sito davidemaggio.it ha indicato il presto ritorno del format Bella Mà e con al timone ancora una volta il giornalista Pierluigi Diaco. Si tratta di una decisione che ha in parte stupito tutti ma che dietro sembrerebbe avere una motivazione ben precisa.

Rai 2, torna Pierluigi Diaco: la decisione stupisce

Nella prossima stagione televisiva ci sarà quindi ancora spazio per il talk Bella Mà in onda tutti i pomeriggi sul secondo canale della rete. Il prossimo 4 maggio andrà in onda l’ultimo appuntamento di questa edizione ed il giorno dopo prenderanno il via i casting per portare in studio nuovi protagonisti ed a quanto pare anche nuovi opinionisti. Il meglio dei casting andrà poi in onda sempre su Rai 2 nel periodo estivo.

Dopo questa breve parentesi, a settembre prenderà poi il via la seconda stagione del talk di Diaco. Stando alle prime indiscrezioni, questa nuova serie di appuntamenti andrà in onda sulla scia delle puntate andate in onda in questa stagione. Allo stesso tempo però la produzione del talk non esclude la possibilità di apportare eventuali cambiamenti in corso d’opera.

Bella Mà e Diaco, il motivo dietro il rinnovo: cosa sta succedendo

La decisione di rinnovare il noto talk di casa Rai ha però in parte stupito il pubblico. Questo perché il format e lo stesso conduttore sono finiti più volte nel mirino delle critiche a causa dei modi di trattare alcuni argomenti ma anche alcuni presenti in studio. Un secondo motivo dietro lo stupore dei telespettatori è quello relativo agli ascolti che registra il format.

All’inizio di questa stagione sono infatti arrivate diverse segnalazioni sugli ascolti che sono sempre stati molto bassi. Un dettaglio che a novembre ha fatto anche temere una chiusura anticipata del format. A quanto pare invece il lieve rialzo fatto registrare dagli ascolti in queste settimane ha spinto la rete non solo a non chiudere il programma dopo una stagione ma addirittura rinnovarla per una seconda serie di appuntamenti.