“Non ne posso più”: Ida Platano è distrutta, dopo Uomini e Donne sta vivendo un incubo

Ida Platano si è lasciata andare ad uno sfogo durissimo attraverso i suoi social: l’ex dama sta vivendo un momento molto delicato.

Per diversi anni, Ida Platano è stata una grande protagonista di Uomini e Donne. Al centro dello studio del noto programma ha dato vita ad alcuni momenti di alta tensione ed allo stesso tempo emozionanti. In particolare ha fatto molto discutere la sua storia con Riccardo Guarnieri.

I due si sono frequentati per diverso tempo e sono stati anche protagonisti di confronti molto accesi. Inoltre, sono stati anche ad un passo dal matrimonio salvo poi prendere strade diverse a causa di evidenti incompatibilità caratteriali. Sempre nello studio del programma è poi arrivato Alessandro Vicinanza e con lui Ida ha deciso di lasciare lo studio.

Adesso i due si stanno vivendo la loro storia fuori ma per la Platano è arrivato un momento molto difficile legato a suo figlio: ecco cosa ha raccontato l’ormai ex dama.

Ida Platano, lo sfogo sui social: le parole sul figlio

La nota ex dama ha pubblicato su Instagram lo screen di un commento in cui viene accusata in sostanza di non essere una brava madre per suo figlio Samuele. Parole che hanno colpito la donna che ha deciso di chiarire questa situazione: “Non ne posso più. Fate veramente s**ifo quando parlate di mio figlio. Cosa vi interessa della mia vita? Fate orrore. Non si possono leggere queste cose”.

Ida ha inviato quindi tutti coloro che la seguono a parlare di lei ma non di suo figlio: “Ditemi quello che volete, a me non fa nulla. Ma mio figlio no. Vi denuncio quando parlate di mio figlio. Lui non si tocca, non lo permetto a nessuno. State attenti“. La Platano sembra quindi decisa anche ad agire per vie legali se in futuro si dovesse ripetere quanto accaduto proprio in queste ore.

Il momento di Ida, come vanno le cose con Alessandro

Un piccolo momento di sconforto per la dama che intanto può però contare sul sostegno del compagno Alessandro Vicinanza. Nonostante infatti alcune voci di una presunta crisi di alcune settimane fa, tra i due le cose sembrano andare ogni giorno meglio.

La coppia è solita concedersi fine settimana insieme e soprattutto entrambi si mostrano sui social felici ed affiatati. Di recente sono anche tornati nello studio di Uomini e Donne per affrontare le accuse di Riccardo Guarnieri ed allo stesso tempo confermare che tra di loro procede tutto a gonfie vele.