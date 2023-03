Federica Panicucci boom, contratto strappato: tagliata fuori da Mattino 5

In casa della rete televisiva Mediaset potrebbero arrivare alcune clamorose novità: coinvolta anche la conduttrice Federica Panicucci.

Clima infuocato in casa della rete televisiva Mediaset che in queste settimane si è vista più volte costretta ad intervenire. In particolare, i vertici hanno chiesto a tutti di abbassare i toni: dalla sfuriata nei confronti del Grande Fratello Vip agli ammonimenti verso gli appuntamenti mattutini e pomeridiani.

Una rivoluzione che potrebbe però non essere finita qui ed in vista del prossimo anno alcune cose potrebbero in realtà cambiare. In particolare, nel mirino della rete sembrerebbe essere finita Federica Panicucci, attuale padrona di casa del format Mattino 5.

Mancano ancora diverse settimane prima di chiudere anche le porte di questa edizione ma alcune indiscrezioni sembrano annunciare già un cambio della guardia.

Federica Panicucci, futuro in bilico: la clamorosa indiscrezione

Mattino 5 è uno dei cavalli di battaglia della rete televisiva Mediaset e va in onda ormai dal lontano 2008. Il format non va mai in pausa ed anche nel periodo natalizio vi sono appuntamenti che vanno in onda con al timone un solo conduttore ossia Francesco Vecchi. Il giornalista dal 2016 fa da spalla alla conduttrice Federica Panicucci che ha preso il timone del programma nel 2008 dopo l’addio di Barbara D’Urso.

Il pubblico è quindi abituato a vederla da sempre nello studio del noto format con i suoi ospiti. Per questo motivo ha fatto molto rumore l’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi. Secondo infatti alcune segnalazioni, questo potrebbe essere l’ultimo anno della Panicucci alla guida del noto talk show del mattino. A quanto pare per lei non ci sarebbe nessun rinnovo quindi all’orizzonte anche se non è detto si tratti di un addio definitivo alla rete.

Il futuro di Federica Panicucci, un nuovo accordo all’orizzonte: cosa sta per accadere

Secondo il noto settimanale, la conduttrice dovrebbe quindi dire addio a Mattino 5 ma non per tornare a casa e non fare nulla. All’orizzonte per lei dovrebbe infatti esserci una nuova occasione e si tratta di un accordo sempre con la Mediaset ma per la prima serata di Italia Uno.

Non è dato sapere di quale programma dovrebbe assumere la guida e non è quindi ancora chiaro se si tratti di una promozione o di una posizione meno importante rispetto a quella che sta occupando adesso. Lo diranno senza dubbio i prossimi aggiornamenti di questa storia che con ogni probabilità arriveranno però a giugno ossia quando dovranno essere resi noti i dettagli del prossimo palinsesto.