Ilary Blasi lo ha fatto alle sue spalle, un noto ex in Honduras: in arrivo rivelazioni scottanti

Ilary Blasi potrebbe aver messo a segno un vero e proprio colpaccio in vista dell’Isola dei Famosi: arriva anche l’ex di un volto noto.

Manca un mese al via della nuova prossima edizione dell’Isola dei Famosi con la prima puntata fissata per il prossimo lunedì 17 aprile. Durante questo primo appuntamento verrà fatta una prima presentazione sia dei presenti in studio che dei concorrenti.

In queste settimane sono state intanto rese note le prime novità: dalla conferma di Alvin come inviato alla decisione di sostituire Nicola Savino con Enrico Papi come opinionista. Grandi sorprese sono però attese dal pubblico anche in merito ai naufraghi che si metteranno in gioco.

A tal proposito e secondo una clamorosa indiscrezione, in Honduras potrebbe arrivare anche l’ex di un noto volto della tv ed in passato braccio destro proprio della Blasi.

Ilary Blasi, chi arriva in Honduras: un vero e proprio colpaccio

Come abbiamo già detto, in questi giorni sono emersi i primi nomi dei naufraghi della prossima edizione del reality. Da segnalare in particolare Cristina Scuccia, Alessandro Cecchi Paone ed il suo compagno, le sorelle Enardu e Nathaly Caldonazzo. Allo stesso tempo però potrebbero arrivare ancora colpi a sorpresa come nel caso della già annunciata Corinne Clery.

Nel cast però è presente anche un nome che ha attirato l’attenzione degli esperti di gossip ed è quello di Gianmaria Sainato. Come riportato da Pipol, il modello è in realtà un noto ex di Tommaso Zorzi con cui le cose sono però finite male. Più volte Sainato nello studio di Barbara D’Urso ha lanciato stoccate al veleno al suo ex mentre questi si trovava nella casa del Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi, da Ilary il colpo basso: come stanno le cose

Tra Tommaso ed il suo ex sembrerebbe quindi non esserci un clima molto tranquillo. Una situazione che potrebbe esplodere ancora proprio nei prossimi mesi perché Sainato potrebbe anche lasciarsi andare a delle scottanti rivelazioni in Honduras e tirare in ballo proprio il suo ex.

Non una prospettiva rosea quindi per Zorzi che senza dubbio non si aspettava un risvolto simile e forse non da Ilary Blasi. I due hanno infatti collaborato due anni fa quando Tommaso, reduce dal successo al GF Vip, ha preso parte come opinionista proprio all’Isola dei Famosi. Questo precedente in realtà potrebbe anche convincere l’influencer ad eventualmente intervenire in diretta per dare la sua versione.