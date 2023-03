“Ho subito il lavaggio del cervello”: Luca Onestini sotto accusa, denuncia shock fuori dalla Casa

Luca Onestini è finito al centro di una denuncia shock da parte di un suo ex compagno d’avventura del Grande Fratello Vip: cosa sta succedendo.

Questa edizione del Grande Fratello Vip sta per terminare con la finale prevista per il prossimo 3 aprile. In casa vi sono ancora alcuni concorrenti che sperano di raggiungere l’ultima puntata e tra questi vi è anche Luca Onestini che ha fatto il suo ingresso in corsa.

Il gieffino in tutti questi mesi è finito al centro di alcune dinamiche ed una su tutti quella che lo ha visto coinvolto con Nikita Pelizon. La modella triestina ha palesato un interesse nei suoi confronti ed ha rivelato anche di alcuni atteggiamenti ambigui di Onestini.

Il noto influencer si è difeso ed ha portato dalla sua anche alcuni dei suoi compagni di avventura e tra questi anche un concorrente che una volta fuori dalla casa ha totalmente cambiato idea.

Luca Onestini scoperto, l’accusa al veleno dall’esterno della Casa

Nikita Pelizon nella casa più spiata d’Italia ha rivelato di alcuni comportamenti di Luca piuttosto ambigui nei suoi confronti. Una serie di atteggiamenti che avrebbero convinto la modella di un interesse nei suoi confronti. Queste sue parole non hanno però convinto tutti in casa ed in particolare anche George Ciupilan. L’ex protagonista de Il Collegio si è infatti schierato dalla parte di Luca e facendo un passo indietro nella sua amicizia con la Pelizon.

A distanza di diverse settimane dalla sua eliminazione, l’ex gieffino ha però sottolineato di aver cambiato idea e soprattutto ha rivelato: “Sono convinto di aver subito un bel lavaggio del cervello da Luca e Tavassi. Ma d’altronde non ho la loro esperienza e lungimiranza”. Parole al veleno quindi non solo nei confronti di Onestini ma anche in quelli del fratello di Guendalina.

George Ciupilan contro i suoi ex compagni di gioco: cosa sta cambiando

Le parole su Tavassi non lasciano stupiti gli utenti e questo anche perché in casa i due si sono scontrati più volte. Questo soprattutto perché Edoardo ha spesso messo George nel mirino a causa del suo essere sempre silenzioso. A stupire invece sono le parole contro Luca e che probabilmente l’ex gieffino ha maturato nelle ultime settimane grazie anche ad un confronto inaspettato.

In questi giorni infatti non solo ha visto da fuori le immagini di quanto accaduto in casa ma ha anche avuto modo di parlare con Matteo Diamante. L’ex fidanzata di Nikita ha trascorso alcuni giorni in casa e ha visto da vicino il comportamento di Luca. Adesso proprio questi tre sembrano quindi pensarla allo stesso modo.